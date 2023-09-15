Mackenzie Child’s 10. Yıl Kutlaması
Bodrum Yalıkavak Marina’da ikinci şubesini açan Mackenzie Child’s, Türkiye’deki onuncu yılını muhteşem bir organizasyonla kutladı.
Markanın Türkiye distribütörü Aura Dekorasyon’un kurucusu Berrin Ak’ın ev sahipliğindeki partiye iş, cemiyet ve moda dünyasından isimler davetliydi. Etkinlikte bir konuşma yapan Mackenzie CEO’su John Ling, Türkiye’nin markalarına kattığı değerden bahsederek Berrin Ak ve Oğuzhan Ak’a teşekkür etti. Gece sonunda, onuncu yıl pastası kesilirken DJ Onur Seçkin’in performansı ise konuklara unutulmaz anlar yaşattı.
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