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Mackenzie Child’s 10. Yıl Kutlaması

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Davet

Mackenzie Child’s 10. Yıl Kutlaması

yazan:
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Bodrum Yalıkavak Marina’da ikinci şubesini açan Mackenzie Child’s, Türkiye’deki onuncu yılını muhteşem bir organizasyonla kutladı.

Markanın Türkiye distribütörü Aura Dekorasyon’un kurucusu Berrin Ak’ın ev sahipliğindeki partiye iş, cemiyet ve moda dünyasından isimler davetliydi. Etkinlikte bir konuşma yapan Mackenzie CEO’su John Ling, Türkiye’nin markalarına kattığı değerden bahsederek Berrin Ak ve Oğuzhan Ak’a teşekkür etti. Gece sonunda, onuncu yıl pastası kesilirken DJ Onur Seçkin’in performansı ise konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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