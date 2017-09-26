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Longines Veli Efendi Koşusu

Davet

Longines Veli Efendi Koşusu

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1878 yılından bu yana uluslararası atçılık dünyasına olan bağlılığını ve desteğini, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen Uluslararası Yarış Festivali’nde bu yıl da devam eden Longines’in düzenlediği ‘Longines Uluslararası Yarış Festivali’ Türkiye Jokey Kulübü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi. Longines Marka Koordinatörü Beliz Erdem Ünsal’ın ev sahipliğini üstlendiği festival, seçkin davetlilerin, at sahiplerinin ve dünyanın önemli jokey kulüpleri ile yarışçılık otoritelerinin üst düzey katılımıyla gerçekleşti. 2-3 Eylül tarihlerinde düzenlenen Longines Uluslararası Yarış Festivali’nin 2. Gününde, festivalin en önemli koşusu “Longines Uluslararası Topkapı Koşusu” izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Saat 17:30’da Veliefendi Hipodromu’nda start verilen Longines Uluslararası Topkapı Koşusu’nu Klaus Wilhelm’in sahibi olduğu “Wonnemond” isimli safkan, jokeyi Daniele Porcu ile kazanarak festivale damgasını vurdu. Festivalin bu yıl da ‘Unvan Ortağı’, ‘Resmi Zaman Tutucusu’ ve ‘Resmi Saati’ olduğu Longines tarafından yarışın süresi 1:35:28 olarak belirlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Longines Uluslararası Yarış Festivali, “Another Batt” isimli atı ile Premier Lig’te Southampton Futbol Takımı’nda forvet oynayan Charlie Austin da ağırladı. TJK Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen festival kapsamında Longines Zarafet Ödülü töreni de düzenlendi. Festivalin ikinci gününde Longines Marka Koordinatörü Beliz Erdem Ünsal, TJK Kurumsal İletişim Müdürü Aylin Sevim ve TJK Asli Üyesi Murat Kadaifçioğlu‘ndan oluşan jüri, davetliler arasında bulunan en zarif kadın davetliyi seçti. ‘Longines Zarafet Ödülü’nü kazanan Arzu Bekir Aracı’ya, Longines Marka Koordinatörü Beliz Erdem Ünsal, Zarafet Ödülü olan Conquest Classic koleksiyonuna ait zarif saati takdim etti.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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