Longines Veli Efendi Koşusu
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Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Beyza Uyanoğlu ve Berrin Zorlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde… instagram.com/p/BZgn…
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2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.
1961 yılında Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı yapmış olan merhum Vehbi Koç anısına her yıl yapılan at yarışı