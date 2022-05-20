Longines Spirit Zulu Time Zaman Dilimlerinin Öncüsü

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Kanatlı kum saati markasının zengin mirasından güç alan Longines Spirit koleksiyonu, Longines Spirit Zulu Time ile tarihinde yepyeni bir sayfa açıyor. Farklı zaman dilimlerini gösteren bu saat, Longines’in, dünyanın en önemli öncülerine, efsanelere konu olacak keşiflerinde eşlik eden hassas saatlerinin mirasını taşıyor. Bu kahramanların kararlılığından esinlenen Longines Spirit Zulu Time, modern kaşiflerin maceracı ruhunu benimsiyor; markanın, farklı zaman dilimi gösteren saatlerin geliştirilmesinde oynadığı öncü role atıfta bulunuyor.

Longines Spirit koleksiyonuna şimdi, markanın öncü ruhu en ince detayına kadar işlenmiş, çoklu zaman dilimi göstergeli yepyeni bir saat ekleniyor. Yeni Longines Spirit Zulu Time, üreticisinin bu modellerde sahip olduğu asırlık deneyiminin çarpıcı bir yansıması. Tasarımını ve adını Longines’in 1925 yılında ürettiği ilk çift zaman dilimi göstergeli modelinden alıyor. Bu modelin kadranında, havacıların ve askerlerin kullandığı evrensel saati temsil eden “Z” harfine atfen Zulu bayrağı bulunuyordu. Özellikle havacılık sektörüne yönelik farklı GMT modellerin de geliştirilmesiyle Longines’in bu alandaki öncü rolü daha da güçlendi.

Birçok maceraperestin bileklerini, farklı zaman dilimlerini aşan yolculuklarında Longines kol saatleri süslüyordu. Kararlılık ve tutkuyla imkânsızı gerçekleştirmek için dünyayı dolaştılar. Amy Johnson, Clyde Pangborn ve Hugh Herndon gibi ünlü havacılar gökyüzünü fethedip yeni rekorlara imza atarken her zaman en büyük desteği Longines’den gördüler. Bu ilk öncüler, Longines’in güvenilirliğinden ve dayanıklılığından güç alıyorlardı.

Geçmişin yeniliğe açılan kapısı yeni Longines Spirit Zulu Time, markanın zengin mirasından esinlenerek günümüzün tüm öncülerine hitap eden üstün bir saat olarak tasarlandı. Zaman dilimi göstergesi, gücünü, Longines’in kendi geliştirdiği silikon pandüllü yeni kalibreden alıyor. Saat, saat ibresinin, GMT göstergesinden bağımsız şekilde ayarlanabilmesini sağlayan son teknolojiyle donatılmış. Diğer zaman dilimleri ise yine 24 saatlik dilimiyle işaretlenmiş çift yönlü döner bezelle ve 24-saatlik ibre ile gösteriliyor. 72 saate kadar yedek güce sahip bu olağanüstü hassas yeni mekanizma, COSC (İsviçre Resmi Kronometre Test Enstitüsü) kronometre sertifikasına sahip. Kadranda ise Longines tarihinde en üstün kaliteli mekanizmanın göstergesi sayılan beş yıldız damgası yer alıyor.

Parlak, mat, cilalı veya kabartmalı Longines Spirit Zulu Time modelleri, titiz işçilikleri ve büyük bir özenle ele alınmış detaylarıyla estetik yönden öne çıkıyor. Bu model, renkli seramik uçlarla bezenmiş bir bezelle ve mat siyah, kum desenli antrasit veya mavi güneş desenli kadranla geliyor. Saatte ayrıca artık saat 6 yönünde hizalanan bir tarih açıklığı bulunuyor. Super-LumiNova® ile kaplanmış ibreleri ve rakamlarıysa saatin her koşulda okunabilmesini sağlıyor. 42 mm çelik kasayı; değiştirilebilir paslanmaz çelik bilezik veya değiştirilebilir kahverengi, bej veya mavi deri kayış tamamlıyor. Bu kayışların tümü; maksimum konfor ve mükemmel uyum için yeni geliştirilen hassas ayar sistemine sahip katlanır tokayla birlikte geliyor.

İstikametiniz neresi olursa olsun, maceracı ruhunuz sizi nereye götürürse götürsün, Longines Spirit Zulu Time yanınızda oldukça, zaman bileğinizde. İçinizdeki öncü ruhu canlandırmaya hazır mısınız?