Londra Moda Haftası’nın Açılışında Bora Aksu
Türk tasarımcı Bora Aksu’nun açılışını yaptığı tamamen dijital ortamda yapılan Londra Moda Haftası tüm hızıyla başladı.
Londra merkezli Bora Aksu, Sonbahar-Kış 2021 koleksiyonunu Tate Britain galerisinde çekerek önceki moda haftalarının görünümüne sadık kaldı. Bora Aksu’nun sergisindeki modeller, özel dikilmiş takım elbiseler, kutulu kaşmir paltolar ve dantel katlı elbiseler koleksiyonda yer aldı. Yoğun olarak pembe, siyah, lacivert, turkuaz, kırmızı ve sarı renk paleti kullanan Aksu, hacimli tül gömlek ve etekleri katlayarak montlara dantel pelerinler sundu.
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