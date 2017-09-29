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Londra Moda Haftası “Zeynep Kartal”

Davet

Londra Moda Haftası “Zeynep Kartal”

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Bu yıl 41.cisi gerçekleşen Londra Moda Haftası (LFW) kapsamında ünlü Türk modacı Zeynep Kartal’ın muhteşem tasarımları ile 2018 Sonbahar-Kış koleksiyonu görücüye çıktı.

Salonu dolduran misafirlerin sayısı hayli fazla olunca defile üst üste iki kez yapılmak sureti ile gelen herkese izletildi. Londra’nın en görkemli yapılarından biri olan SomersetHouse’da  ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen defile öncesi davetliler İstanbul’u 1800’lü yıllardaki hali ile bir İngiliz’in gözünden yeniden tanıma fırsatı buldular.Mistik Garden konsepti ile gerçekleşen defilede 2018 yılının sonbahar kış modası tanıtılırken, defile öncesi gerçekleşen İngiliz Ressam Thomas Allom’un 1800 yıllarında hazırladığı İstanbul Gravürleri sergisi davetliler tarafından büyük ilgi gördü.Defilenin sponsorluğunu ise Türk Hava Yolları, Özgül Holding ve Borusan Holding üstlendi.

Dünyaca ünlü Türk modacı Zeynep Kartal defile sonrası dünyanın her yerinden gelen konuklar ile teker teker ilgilenip sergi ile ilgili İstanbul ve Türkiye sorularını da içtenlikle yanıtladı.

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