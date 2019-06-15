Lipton ve BigChefs’ten Yaza Merhaba Partisi

Okuma süresi 1 dakika

Big Chefs’te düzenlenen yaza merhaba partisine, ferahlatıcı Lipton soğuk demleme çaylar eşlik etti.

Etkinlik esnasında ‘Çayın Karadeniz Yolculuğunu #Konuşalım Artık’ söyleşisinde Rize Nordic otel sahibi Bülent Saraloğlu’nun katılımıyla keyifli bir sohbet gerçekleşti.

Unilever Food Solutions ve BigChefs, Türk kültürünün önemli bir parçası olan çayı yeni geliştirdiği Lipton soğuk demleme çay reçeteleri ile sıcak yaz günlerinde misafirlerine farklı bir deneyim sunmak üzere bir iş birliği gerçekleştirdi. Yaz menüsünde, Lipton’un eşsiz çay harmanlarını kullanarak hazırladığı yeni soğuk demleme çay serisine yer veren BigChefs, bu iş ortaklığı ile çayda tüketici trendlerini yakından takip ederek sadece sıcak değil, soğuk ve ferahlatıcı çay reçeteleriyle de çay menülerini geliştirmeyi hedefliyor.

Cemiyet’in ünlü isimleri yaz partisinde buluştu

Rize Nordic otel sahibi Bülent Saraloğlu’nun konuk konuşmacı olarak yer aldığı ‘Çayın Karadeniz Yolculuğunu #Konuşalım Artık’ söyleşisine aralarında Burak Yörük, Uğur Kurul, Bahar Korçan, Esma Er, Mert Vidinli, Sibil Çetinkaya, Gürhan Kara gibi isimlerin bulunduğu iş, sanat, cemiyet ve sosyal medya fenomenlerinden ünlü isimler yoğun ilgi gösterdi.

Ananas, portakal, kavun, frambuaz, lime, Hindistan cevizi gibi meyvelerin farklı çay harmanları ile buluştuğu yeni Lipton Soğuk Demleme Çaylar, davetlilere her yudumda yeni bir heyecan yaşattı.