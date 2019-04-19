Lexus, Mahall Showroom ile Ankara’da

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Otomotivde“lüksün” tanımını değiştiren Lexus, Ankara’da açtığı yeni showroomunda ES modelini ilk kez Türkiye’ye tanıttı.

Dünyanın en iyi otomobillerini üretme felsefesiyle yola çıkan Lexus, İstanbul’dan sonra ikinci showroomunu Ankara’da açtı. 2016 yılında İstanbul’daki showroomu ile Türkiye pazarına giren ve kısa zamanda büyük beğeni toplayarak lüksün tanımını değiştirmeyi başaran Lexus’un, 556 metrekarelik Lexus Mahall Showroom’unun açılışında Aşkın Nur Yengi de konuklara özel bir konser verdi. Ankaralı davetliler, bu özel gecede Lexus’un lüks modellerini yakından inceleyerek gece boyunca müziğin keyfini çıkardılar.