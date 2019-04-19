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Lexus, Mahall Showroom ile Ankara’da

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Davet

Lexus, Mahall Showroom ile Ankara’da

yazan:
8
Okuma süresi 1 dakika

Otomotivdelüksün tanımını değiştiren Lexus, Ankara’da açtığı yeni showroomunda ES modelini ilk kez Türkiye’ye tanıttı.

Dünyanın en iyi otomobillerini üretme felsefesiyle yola çıkan Lexus,  İstanbul’dan sonra ikinci showroomunu Ankara’da açtı. 2016 yılında İstanbul’daki showroomu ile Türkiye pazarına giren ve kısa zamanda büyük beğeni toplayarak lüksün tanımını değiştirmeyi başaran Lexus’un, 556 metrekarelik Lexus Mahall Showroom’unun açılışında Aşkın Nur Yengi de konuklara özel bir konser verdi. Ankaralı davetliler, bu özel gecede Lexus’un lüks modellerini yakından inceleyerek gece boyunca müziğin keyfini çıkardılar.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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