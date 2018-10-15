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Les Benjamins Açıldı

Enis Arıkan
Burak Yörük
İrem Sak
Dila Tarkan
Öykü Baştaş
Bünyamin Aydın
Yasemin Allen
Sina Özer
Özge Özpirinçci
Dong Ping Wong-Bünyamin Aydın
Ahu Yağtu
Burak Yeter
Oğulcan Engin
Levent Erden
Sita Abellan
Bedirhan Soral
İnan Batman
Doğuş Çabakçor
Eva Dedova
Cemrehan Karakaş
Metin Fadıllıoğlu
Tara Devries,Özlem Kaymaz
Lamia-Bünyamin Aydın
Heron Preston
Ece Begüm Yücetan
Daren-Dilan-Miro Gerede
Duygu Akdeniz
Hazar Amani
Özge Özpirinçci,Burak Yamantürk
Raisa-Vanessa Sason
Açılış, Davet

Les Benjamins Açıldı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Tasarımlarında hikayeleri, kültürleri ve gelenekleri harmanlayarak günümüz sokak modasına yansıtan Les Benjamins, ilk flagship mağazasını  özel bir davetle İstanbul’da açtı. Yeni Les Benjamins flagship mağazası çok markalı bir sokak modası, spor giyim, sanat ve teknoloji merkezi olmasıyla Nişantaşı’ndaki adresinde şehre yeni ve özgün bir konsept getirecek.

Uluslararası moda, sanat, spor, müzik ve tasarım dünyasını bir araya getiren özel açılış daveti, markanın kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın ev sahipliğinde gerçekleşti. Mağazanın mimarı ve Food NY Kurucu Direktörü Dong Ping Wong, ünlü DJ ve tasarımcı Heron PrestonSita Abellan ve İnan Batman gibi uluslararası platformda tanınmış isimleri bir araya getiren Les Benjamins flagship mağaza açılışına, Özge Özpirinççi, Öykü Baştaş, Yasemin Allen, Metin Fadıllıoğlu, Levent Erden, Ahu Yağtu, Hazer Amani, Oğulcan Engin, Tara Devries – Özlem Kaymaz, Doğuş Çabakçor, Burak Yörük, Dila Tarkan ve Cemrehan Karakaş gibi isimler de katıldı.

 

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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