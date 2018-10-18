Les Benjamins Açıldı

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Tasarımlarında hikayeleri, kültürleri ve gelenekleri harmanlayarak günümüz sokak modasına yansıtan Les Benjamins, ilk flagship mağazasını özel bir davetle İstanbul’da açtı. Yeni Les Benjamins flagship mağazası çok markalı bir sokak modası, spor giyim, sanat ve teknoloji merkezi olmasıyla Nişantaşı’ndaki adresinde şehre yeni ve özgün bir konsept getirecek.

Uluslararası moda, sanat, spor, müzik ve tasarım dünyasını bir araya getiren özel açılış daveti, markanın Kurucusu ve Kreatif Direktörü Bünyamin Aydın ev sahipliğinde gerçekleşti. Mağazanın mimarı ve Food NY Kurucu Direktörü Dong Ping Wong, ünlü DJ ve Tasarımcı Heron Preston, Sita Abellan ve İnan Batman gibi uluslararası platformda tanınmış isimleri bir araya getiren Les Benjamins Flagship mağaza açılışına, Özge Özpirinççi, Öykü Baştaş, Yasemin Allen, Metin Fadıllıoğlu, Levent Erden, Ahu Yağtu, Hazer Amani, Oğulcan Engin, Tara Devries – Özlem Kaymaz, Doğuş Çabakçor, Burak Yörük, Dila Tarkan ve Cemrehan Karakaş gibi isimler de katıldı.