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Les Benjamins Açıldı

Lamia-Bünyamin Aydın
Ahu Yağtu
Bedirhan Soral
Burak Yeter
Burak Yörük
Bünyamin Aydın
Cemrehan Karakaş
Daren-Dilan-Miro-Gerede
Dila Tarkan
Doğuş Çabakçor
Dong Ping Wong, Bünyamin Aydın
Duygu Akdeniz
Ece Begüm Yücetan
Enis Arıkan
Eva Dedova
Hazer Amani
Heron Preston
İnan Batman
İrem Sak
Levent Erden
Metin Fadıllıoğlu
Oğulcan Engin
Öykü Baştaş
Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk
Raisa-Vanessa Sason
Sina Özer
Sita Abellan
Tara Devries, Özlem Kaymaz
Yasemin Allen
Açılış, Davet

Les Benjamins Açıldı

yazan:
15
Okuma süresi 1 dakika

Tasarımlarında hikayeleri, kültürleri ve gelenekleri harmanlayarak günümüz sokak modasına yansıtan Les Benjamins, ilk flagship mağazasını özel bir davetle İstanbul’da açtı. Yeni Les Benjamins flagship mağazası çok markalı bir sokak modası, spor giyim, sanat ve teknoloji merkezi olmasıyla Nişantaşı’ndaki adresinde şehre yeni ve özgün bir konsept getirecek.

Uluslararası moda, sanat, spor, müzik ve tasarım dünyasını bir araya getiren özel açılış daveti, markanın Kurucusu ve Kreatif Direktörü Bünyamin Aydın ev sahipliğinde gerçekleşti. Mağazanın mimarı ve Food NY Kurucu Direktörü Dong Ping Wong, ünlü DJ ve Tasarımcı Heron PrestonSita Abellan ve İnan Batman gibi uluslararası platformda tanınmış isimleri bir araya getiren Les Benjamins Flagship mağaza açılışına, Özge Özpirinççi, Öykü Baştaş, Yasemin Allen, Metin Fadıllıoğlu, Levent Erden, Ahu Yağtu, Hazer Amani, Oğulcan Engin, Tara Devries – Özlem Kaymaz, Doğuş Çabakçor, Burak Yörük, Dila Tarkan ve Cemrehan Karakaş gibi isimler de katıldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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