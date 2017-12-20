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Lancome Ankara Lansmanına Büyük İlgi

La vie est belle L'Éclat

CAN CİCİOĞLU, NİLGÜN TONTA
AHSEN DEMİRCİ
BELİZ BÜYÜKHANLI
BERİL ÇAVUŞOĞLU
MELİKE-DENİZ GÖKÇE
MELTEM YILMAZ
NESRİN KILAVUZ
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SEDA ÇAVUŞOĞLU
TUĞBA ÖZBAL
TÜLAY KAYA
Davet

Lancome Ankara Lansmanına Büyük İlgi

yazan:
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Dünyaca ünlü kozmetik devi Lancome, gerçekleştirdiği lansman ile yeni ürünü “La vie est belle L’Éclat” kokusunu tanıttı.

Ünlü oyuncu Julia Roberts’in marka yüzü olduğu “La vie est belle L’Éclat” kokusu, Ankara’nın seçkin simalarının katıldığı lansman ile tanıtıldı. Gerçekleştirilen özel davette, Ankara cemiyetinin ünlü isimleri yeni parfüm hakkında yakından bilgi alma şansına sahip oldu.

La vie est belle L’Éclat

Fransızların “L’Eclat” diye adlandırdığı Kristal ışıltısını parfüm şişesine yansıtan Lancome, yeni kokusu ile büyük beğeni topladı. 2 yıl süren hazırlık aşamasından sonra deneyime sunulan yeni ürün kozmetik devi Lancome tarafından mutluluğun paylaştıkça görkemli bir şekilde yükseleceğinin dışa vurumu olarak adlandırılıyor. Portakal çiçeği özünden hazırlanan yeni koku, vanilya aroması ile de ipeksi bir his uyandırıyor. Gül ve yasemin esansları ile de taçlandırılan La Vie Est Belle sofistike bergamot ve keskin mandalina kokusunun ferahlığı ile de büyüleyici etkisini kalıcılaştırıyor.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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