Lancome Ankara Lansmanına Büyük İlgi
Dünyaca ünlü kozmetik devi Lancome, gerçekleştirdiği lansman ile yeni ürünü “La vie est belle L’Éclat” kokusunu tanıttı.
Ünlü oyuncu Julia Roberts’in marka yüzü olduğu “La vie est belle L’Éclat” kokusu, Ankara’nın seçkin simalarının katıldığı lansman ile tanıtıldı. Gerçekleştirilen özel davette, Ankara cemiyetinin ünlü isimleri yeni parfüm hakkında yakından bilgi alma şansına sahip oldu.
Fransızların “L’Eclat” diye adlandırdığı Kristal ışıltısını parfüm şişesine yansıtan Lancome, yeni kokusu ile büyük beğeni topladı. 2 yıl süren hazırlık aşamasından sonra deneyime sunulan yeni ürün kozmetik devi Lancome tarafından mutluluğun paylaştıkça görkemli bir şekilde yükseleceğinin dışa vurumu olarak adlandırılıyor. Portakal çiçeği özünden hazırlanan yeni koku, vanilya aroması ile de ipeksi bir his uyandırıyor. Gül ve yasemin esansları ile de taçlandırılan La Vie Est Belle sofistike bergamot ve keskin mandalina kokusunun ferahlığı ile de büyüleyici etkisini kalıcılaştırıyor.
Yorum Bırakın