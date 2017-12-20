Lancome Ankara Lansmanına Büyük İlgi

yazan: MAG 22

Dünyaca ünlü kozmetik devi Lancome, gerçekleştirdiği lansman ile yeni ürünü “La vie est belle L’Éclat” kokusunu tanıttı.

Ünlü oyuncu Julia Roberts’in marka yüzü olduğu “La vie est belle L’Éclat” kokusu, Ankara’nın seçkin simalarının katıldığı lansman ile tanıtıldı. Gerçekleştirilen özel davette, Ankara cemiyetinin ünlü isimleri yeni parfüm hakkında yakından bilgi alma şansına sahip oldu.