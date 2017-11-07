TA Open Golf Turnuvası’nın galibi Justin Rose oldu

yazan: MAG 38

Avrupa’nın para ödülü en yüksek golf turnuvası olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, Regnum Carya’da sonuçlandı. Avusturalyalı ünlü golfçü Marcus Fraser’in yaptığı vuruş ile başlayan 4 günlük turnuvada dünyaca ünlü sporcular kıyasıya yarıştı. Tüm dünyada 1 buçuk milyar kişinin izlediği turnuvanın galibi aynı zamanda ilk golf Olimpiyat şampiyonu unvanının da sahibi olan Justin Rose oldu.

Dünyanın gözü kulağı bir kez daha Belek’teydi. Bu yıl 5’inci kez düzenlenen Turkish Airlines Golf Turnuvası, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Regnum Carya Golf&SPA Resort’te gerçekleşti. 2016’da olimpiyatlara dahil edilen golf sporunun ilk Olimpiyat Şampiyonu Justin Rose, 2014 şampiyonu Martin Kaymer ve turnuvanın iddialı isimlerinden Henrik Stenson gibi dünyaca ünlü sporcuların yarıştığı turnuva kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Justin Rose‘un şampiyon olduğu turnuvada şampiyon ödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun elinden aldı.

Kapanış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Turnuvada, oyuncuların yanısıra golfseverlerin de büyük heyecanına tanık oldum. Hepinize memleketime geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu etkinliği desteklemeye devam edeceğiz. Fikret Öztürk ve değerli eşine özel teşekkürlerimi sunarım. Sizlerin sayesinde bu turnuva güzel“ dedi. Turnuvanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu dile getiren Justin Rose ise, şunları söyledi:“Türkiye’de olmak her zaman çok güzel. Fikret Öztürk ile Çarşamba günü gerçekleşen Pro-am’de oynadığım golf çok eğlenceliydi, sahayı çok iyi biliyor.Regnum Carya’da olmak her zaman çok eğlenceli.“

Regnum Carya, Avrupa’daki ilk 100 golf sahası arasında 2.sırada

Dünyanın en prestijli golf turnuvalarından biri olan Turkish Airlines Golf Turnuvası‘na bu yıl ikinci kez evsahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Regnum Carya Golf&Spa Resort Onursal Başkanı Fikret Öztürk ise turnuvanın Belek için önemini belirtti. “Bildiğiniz gibi Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, Avrupa’nın en önemli golf organizasyonlarından biri. Turnuvanın burada düzenlenmesi ülkemiz için bulunmaz bir fırsat. Öncelikle Türkiye Golf Federasyonu’na ve Türk Havayolları’na bu çapta büyük ve yankı uyandıran bir organizasyonu ülkemize ve Belek’e kazandırdıkları için teşekkür ederim” diyen Fikret Öztürk, Belek’in yaklaşık 20 yıl önce sazlık, bataklık bir alan iken bugün dünyanın en önemli golf destinasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

Turnuvanın düzenlendiği Regnum Carya Golf Kulübümüz, Avrupa’da ilk 100 saha içinde 2. sırada yer alıyor ve Avrupa’nın 18 delikli, aydınlatmalı ilk ve tek sahasıdır. Yılın 12 ayı turist ağırlamaya elverişli olan Belek, toplamda 15 golf sahası bu sporun müdavimlerine Avrupa’nın başka hiç bir yerinde bulamayacakları kusursuz bir hizmet veriyor. Bu gibi organizasyonlar sayesinde Belek’in bu potansiyelini duyurarak golf turizmindeki yerimizi her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz.”