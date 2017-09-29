Doğum Günlerini Birlikte Kutladılar
Ankara sosyal yaşamının tanınan simalarından Tuğba Özbal ve Zeynep Okutan yeni yaşlarını Niki Restaurant’ta gerçekleşen parti ile birlikte kutladı.
Özbal ve Okutan isimleri doğum günlerini birbirlerinden habersiz bir şekilde, tesadüfen aynı mekanda kutladı. Yeni yaşları için Niki Restaurant’ı tercih eden Tuğba Özbal ve Zeynep Okutan ortak arkadaşlarının da bulunması sebebi ile yeni yaş heyecanlarını birlikte yaşadı. Yakın arkadaşlar Zeynep Okutan ve Tuğba Özbal, gecenin ilerleyen saatlerine kadar arkadaşlarıyla birlikte eğlenip dans etti.