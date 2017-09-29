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Doğum Günlerini Birlikte Kutladılar

Tuğba Özbal ve Zeynep Okutan yeni yaşlarını Niki Restaurant’ta gerçekleşen parti ile birlikte kutladı.

Kutlama

Doğum Günlerini Birlikte Kutladılar

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Ankara sosyal yaşamının tanınan simalarından Tuğba Özbal ve Zeynep Okutan yeni yaşlarını Niki Restaurant’ta gerçekleşen parti ile birlikte kutladı.

Özbal ve Okutan isimleri doğum günlerini birbirlerinden habersiz bir şekilde, tesadüfen aynı mekanda kutladı. Yeni yaşları için Niki Restaurant’ı tercih eden Tuğba Özbal ve Zeynep Okutan ortak arkadaşlarının da bulunması sebebi ile yeni yaş heyecanlarını birlikte yaşadı. Yakın arkadaşlar Zeynep Okutan ve Tuğba Özbal, gecenin ilerleyen saatlerine kadar arkadaşlarıyla birlikte eğlenip dans etti.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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