Akfenli Yıllar

yazan: ugurterzi 9

1976 yılında Hamdi Akın tarafından Ankara’da küçük bir kazan atölyesinde temelleri atılan, yıllar geçtikçe Türkiye’nin en büyük yatırım gruplarından biri haline gelen Akfen Holding, kuruluşunun 41. yılını İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde hayata geçirdiği dev konserle kutladı.

Temelleri 1976 yılında atılan Akfen, yeni yaşını İstanbul’daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirdiği ve “Akfenli Yıllar” adını verdiği konseriyle kutladı. Fahir Atakoğlu’nun orkestra şefliğini üstlendiği “Akfenli Yıllar” konserinde ünlü sanatçılar Sertab Erener, Levent Yüksel ve Aşkın Nur Yengi aynı sahneyi paylaştı. Birbirlerinin şarkılarına eşlik eden ve konser süresince sahnede kalan sanatçılar, konsere katılan iş, sanat, medya ve sosyal yaşam dünyasından binlerce konuğa keyifli anlar yaşattılar. Konserde davetlileri bir sürpriz karşıladı. Konser alanı girişi önüne kurulan ve Akfen Holding’in 41 yılını temsil eden “Akfenli Yıllar Odaları”, davetlilerin yoğun ilgisini çekti. Dört farklı ofis alanı olarak tasarlanan odaların her birinin Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın çalışma ofislerini birebir yansıtmasına özen gösterildi. Dönemlerin televizyonlarında ise o yıllarda Akfen’in hayata geçirdiği projelerin görüntüleri film şeridi olarak yayınlandı. Odaların içlerinde yer alan 4 profesyonel tiyatrocu ise tarih odalarında o dönemin kıyafetleri, hareketleri ve tarzlarıyla 4 farklı Hamdi Akın olarak davetlilerin karşısına çıktılar. Konser öncesinde kısa bir açılış konuşması yapan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akfen Holding’in kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği faaliyetlerle Türkiye ekonomisine değer katarken, Türk milletinin refahına katkıda bulunmayı da hedeflediğini belirtti. Akın, gelecekte de bugünkü heyecanla yola devam edeceklerini ifade etti.