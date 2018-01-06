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Akfenli Yıllar

Akfen Holding, kuruluşunun 41. yılını İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde kutladı.

Hamdi Akın
Fahir Atakoğlu, Sertab Erener, Levent Yüksel, Aşkın Nur Yengi
Baver-Pelin Akın Özalp, Hamdi Akın, Selim-Dilara Akın
Aslı Ersu, Ümit-Cem Boyner
Cem-Derin Mermerci Aydın
Ayşe San, Erkut Soyak
Günay Tuncel, Sami Türkay, Nurcan Ateş
Vedat Alaton, Seda Söğütlü
Zafer Yıldırım, Levent Kızıl
Ayşe - Muhammet Cevahir
Beyhan ve Egemen Bağış
Demet Apak, Selim Hamamcıoğlu
Demet Sabancı Çetindoğan
Erhan ve Emine Kamışlı
Fulin Arıkan ve Murat Aksu
Hüsamettin ve Simla Beyazıt
İpek Dedeman
Işıl ve Rüştü Reçber
Jülide ve Mehmet Ali Berkman
Kazım Köseoğlu
Mehmet Ağar
Murat Süzer
Özcan Tahincioğlu
Roksi ve İzzet Garih
Tuncay Aşçı
Zeynep Abidin, Emine Erdem
Zeynep ve Can Köseoğlu
Konser, Kutlama

Akfenli Yıllar

yazan:
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1976 yılında Hamdi Akın tarafından Ankara’da küçük bir kazan atölyesinde temelleri atılan, yıllar geçtikçe Türkiye’nin en büyük yatırım gruplarından biri haline gelen Akfen Holding, kuruluşunun 41. yılını İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde hayata geçirdiği dev konserle kutladı.

Temelleri 1976 yılında atılan Akfen, yeni yaşını İstanbul’daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirdiği ve “Akfenli Yıllar” adını verdiği konseriyle kutladı. Fahir Atakoğlu’nun orkestra şefliğini üstlendiği “Akfenli Yıllar” konserinde ünlü sanatçılar Sertab Erener, Levent Yüksel ve Aşkın Nur Yengi aynı sahneyi paylaştı. Birbirlerinin şarkılarına eşlik eden ve konser süresince sahnede kalan sanatçılar, konsere katılan iş, sanat, medya ve sosyal yaşam dünyasından binlerce konuğa keyifli anlar yaşattılar. Konserde davetlileri bir sürpriz karşıladı. Konser alanı girişi önüne kurulan ve Akfen Holding’in 41 yılını temsil eden “Akfenli Yıllar Odaları”, davetlilerin yoğun ilgisini çekti. Dört farklı ofis alanı olarak tasarlanan odaların her birinin Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın çalışma ofislerini birebir yansıtmasına özen gösterildi. Dönemlerin televizyonlarında ise o yıllarda Akfen’in hayata geçirdiği projelerin görüntüleri film şeridi olarak yayınlandı. Odaların içlerinde yer alan 4 profesyonel tiyatrocu ise tarih odalarında o dönemin kıyafetleri, hareketleri ve tarzlarıyla 4 farklı Hamdi Akın olarak davetlilerin karşısına çıktılar. Konser öncesinde kısa bir açılış konuşması yapan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akfen Holding’in kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği faaliyetlerle Türkiye ekonomisine değer katarken, Türk milletinin refahına katkıda bulunmayı da hedeflediğini belirtti. Akın, gelecekte de bugünkü heyecanla yola devam edeceklerini ifade etti.

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