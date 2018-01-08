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Kusursuz Güzellik

Başar Kaya
Ayşegül Aygün
Elif Kaya
Engin Çalgüner
Erbil Aydemir
Eylem Gür
Ferda-Ümit Orhan
Müge Altun
Seyhan Çenetoğlu
Tülay Ergüven
Açılış, Davet

Kusursuz Güzellik

yazan:
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Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Başar Kaya Çukurambar’da kendi adına açtığı kliniğinde; kozmetik ameliyatsız yüz gençleştirme, yüz-baş-boyun estetik ve rekonstrüktif cerrahi girişimler başta olmak üzere birçok tedavi yöntemi ile hasta kabulüne başladı.

Başar Kaya şık bir açılış daveti düzenleyerek müşterilerini ve yakın dostlarını ağırladı. Davete çok sayıda önemli isim katılırken Başar Kaya eşi Elif Kaya ile birlikte gelen tüm konuklarla yakından ilgilenerek yapılan uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Kokteyl eşliğinde başlayan şık davete konuklar gün boyu katılım gösterirken yeni kliniği çok beğendiklerini dile getirirerek yapılan uygulamaları dikkatlice dinleyip bilgi aldılar.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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