Kusursuz Güzellik

yazan: MAG 1

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Başar Kaya Çukurambar’da kendi adına açtığı kliniğinde; kozmetik ameliyatsız yüz gençleştirme, yüz-baş-boyun estetik ve rekonstrüktif cerrahi girişimler başta olmak üzere birçok tedavi yöntemi ile hasta kabulüne başladı.

Başar Kaya şık bir açılış daveti düzenleyerek müşterilerini ve yakın dostlarını ağırladı. Davete çok sayıda önemli isim katılırken Başar Kaya eşi Elif Kaya ile birlikte gelen tüm konuklarla yakından ilgilenerek yapılan uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Kokteyl eşliğinde başlayan şık davete konuklar gün boyu katılım gösterirken yeni kliniği çok beğendiklerini dile getirirerek yapılan uygulamaları dikkatlice dinleyip bilgi aldılar.