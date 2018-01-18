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Küçük Şefler İş Başında

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Davet

Küçük Şefler İş Başında

yazan:
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Sabri Ülker Vakfı’ nın, “Yemekte Eğitim Projesi” kapsamında hayata geçirilen ‘Küçük Şefler Restoranı’  adlı hikaye kitabının lansmanı İstanbul’da seçkin konuklar eşliğinde gerçekleştirildi.

Kitap, Türkiye’ de birçok çizgi film karakterini çocuklarla buluşturan Düşyeri Çizgi film ve Animasyon Stüdyosu tarafından, projenin 5 ana mesajı çerçevesinde hazırlandı. Yemekte Denge eğitim projesinin mesajlarını içeren ve çocukları dengeli beslenme konusunda bilinçlendirmeye yardımcı olması hedeflenen bu kitap için özel yepyeni karakterler  tasarlandı.

Gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle 2009  yılında kurulan Sabri Ülker Vakfı; Yemekte Denge eğitim projesi kapsamında hayata geçirdiği çocuk hikaye kitabının tanıtımı için Vadi İstanbul’ da yeni açılan  Serafina Restaurant’ da düzenlediği özel davette ünlü anneler ve çocuklarını buluşturdu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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