Küçük Şefler İş Başında

yazan: MAG 1

Sabri Ülker Vakfı’ nın, “Yemekte Eğitim Projesi” kapsamında hayata geçirilen ‘Küçük Şefler Restoranı’ adlı hikaye kitabının lansmanı İstanbul’da seçkin konuklar eşliğinde gerçekleştirildi.

Kitap, Türkiye’ de birçok çizgi film karakterini çocuklarla buluşturan Düşyeri Çizgi film ve Animasyon Stüdyosu tarafından, projenin 5 ana mesajı çerçevesinde hazırlandı. Yemekte Denge eğitim projesinin mesajlarını içeren ve çocukları dengeli beslenme konusunda bilinçlendirmeye yardımcı olması hedeflenen bu kitap için özel yepyeni karakterler tasarlandı.

Gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle 2009 yılında kurulan Sabri Ülker Vakfı; Yemekte Denge eğitim projesi kapsamında hayata geçirdiği çocuk hikaye kitabının tanıtımı için Vadi İstanbul’ da yeni açılan Serafina Restaurant’ da düzenlediği özel davette ünlü anneler ve çocuklarını buluşturdu.