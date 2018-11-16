Knıtss, Üçüncü Yaşını Özel Bir Davetle Kutladı

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Yaratıcı çizgisiyle öne çıkan triko markası KNITSS, üçüncü yılını özel bir partiyle Morini’de kutladı. Markanın yaratıcısı Tasarımcı Duygu Boz’un ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, sanat, moda, medya ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimleri ve trendsetter’ları katıldı.

Tasarımcı Duygu Boz’un kurduğu, şehirli kadınların modern ve yaratıcı triko markası KNITSS üçüncü yaşını markanın sanat ve mimariden beslenen renkli dünyasını yansıtan özel bir partiyle, ana sponsoru olduğu FFF İstanbul kapsamında Morini’de kutladı. Aynı zamanda markanın Paris’te çekilen yeni kısa filmi de ilk defa bu partide davetlilerle buluştu. DJ Doğuş Çabakçor ve Doğa Çabakçor’un performanslarıyla renklenen gecenin konukları arasında iş, sanat, moda, medya ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimleri ve trendsetter’ları yer aldı. Tasarımcı Duygu Boz’un kurduğu Knitss, ilhamını geometrik form ve şekillerden alırken, triko örgüye bambaşka bir boyut getirerek gündelik hayata yönelik koleksiyonlar sunuyor. Aynı zamanda en yüksek kalite İtalyan ipliklerini kullanarak tasarlanan parçalar, kolaylıkla farklı tarzlara adapte edilebilen, şık bir gardırop sunuyor.