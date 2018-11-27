KKTC 35.Yılını Kutladı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 35. yılı Sheraton Hotel’de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, siyasi parti temsilcileri ve Kıbrıs gazileri katıldı.

Her yıl 15 Kasım’da kutlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümüne özel bir resepsiyon düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Eşi Ebru Köprülü’nün ev sahipliğini yaptığı resepsiyona, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve birçok misyon temsilcisi katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunarak başlandığı etkinlikte açılış konuşmasını Büyükelçi Kemal Köprülü yaptı. Elçinin ardından konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uluslararası hukuktan kaynaklı hak ve menfaatlerin sonuna kadar korunacağını vurguladı. Resepsiyon, yemek ikramı ve Halk oyunu gösterisiyle sona erdi.