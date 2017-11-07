Kırmızı Halıda Ünlüler Geçidi
İstanbul’un en gözde restoranlarından Masa’nın, 2015 yılında Ankara Next Level’da açılan şubesi Masa Ankara, seçkin lezzetleri ile 2. Yılını kutladı.
İstanbul’dan çok sayıda davetlinin katılıdığı gecede Hazer Amani, Cüneyt Asan ve Adnan Şahin gibi ünlü isimler Masa Restoran’ı 2. yaş kutlamasında yalnız bırakmadı. DJ Khaikhan etnik müziklerden oluşan canlı performansı ile eğlenceyi arttırdığı geceye, dünyaca ünlü ödüllü şef Colin Claugue’un lezzetleri damga vurdu. Ankara’nın yeme-içme anlayışına yepyeni bir soluk kazandıran Masa, 2. yaşına özel, Rüya Restaurant Dubai’nin dünyaca ünlü ve ödüllü şefi Colin Clague’un geceye özel sunduğu lezzetleri, ünlü barmen Ali Ahmadi’nin leziz kokteylleri ve DJ Khaikhan ve ekibinin gerçekleştirdiği canlı müzik performansları eşliğinde konuklara unutulmaz bie gece yaşattı.
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