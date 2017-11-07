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Kırmızı Halıda Ünlüler Geçidi

Ali Ahmadi
Cüneyt Asan, Simten Şenol Sancar, Adnan Şahin
Zafer Yıldırım
Ali Ahmadi
Mehmet Beşat, Rasim Özkanca, Levent Veziroğlu
Ahmet-İlknur Demir
Can Çavuşoğlu, Deniz Demiryürek
Beril Çavuşoğlu
Ahmet-Özlem Doğan
Alev-Berkan Tuna
Ahsen Demirci
Ali-Ebru Dalbay
Alp-Seda Bekit
Arzu-Hüsnü Sabuncu
Arzu-Orhan Köprülü
Aslıhan Barış Girgin
Aysel Elif Koçyiğit
Aysu Yavuz
Aysu-Erdem Erkul
Ayşegül Aldemir
Ayşegül Aygün
Bahadır-Ender Sevgi Gültekin
Banu Akış
Banu Birdal
Barış-Ebru Zülfikaroğlu
Begüm Akış
Berrak Önce
Bilge Şenol
Birgül-Baran Cuhruk
Birtan Kutman, Aydan Özdoğan
Buket-Alp Önyörü
Burcum Uzunoğlu
Burcu-Mehmet Yörübulut
Buse Gül, Yasin Yıldırım
Bülent-Aftap AKıncı
Bünyamin Mutlu
Canan Yılmaz, Berna Baymaz
Carolina Tankal
Ceren Can
Cüneyt Asan
Çağla Dursun, Alper Dedebayraktar
Damla-Etkin Perçiner
Deniz-Ebru Demiryürek
Ebru Aybars
Burcu-Mehmet Yörübulut
Elif-Engin Vardar
Elif-Serdar Savaş
Esra Anar
Evrim Çetinkaya
Fatoş Ekinci, Ilgın Doğan
Feride Şahin
Filiz-Aydın Girgin
Filiz-Naci Yılmaz
Funda-Coşkun Karakılıç
Gökhan-Aysu Yargın
Gökhan-Tuba Üstün
Gülce Aydın
Gülnur Aktan
Hakan-Mine Alp
Hale-Bekir Gürbüz
Handan Banu Öztürk
Hande Durmaz, Gözde Çerik
Hande-Murat Erkütük
Hatice-Can Gül
Havva-Erdal Daldaban
Hazar Amani
Hikmet-Melike Gökçe
Hüseyin-Narin Kafkas
İrem Öz
Kaan Orkun Benür
Kadriye Kerimoğlu
Kemal-Tuğçe İnal
Kutlu Tamay
Lerzan Barutoğlu Mete, Ali Mete
Levent Veziroğlu
Mehmet Kocaoğlu, Tahir Yılmaz
Meltem Akşin
Meltem Yılmaz
Merve Kalemci Eyyüpoğlu
Mesut Duman
Murat Küçükoğlu, Yelda Bice
Mustafa-Ruşa Acar
Nazlı-Orbay Demir
Neslihan Aktepe
Nesrin Kılavuz
Nilgün Uzar, Beril Üstün
Ozan Ceren, Pelin Menteşe
Özge Keseroğlu
Özge-Ali Çavuşoğlu
Perihan Uyar
Pınar Canalp
Pınar Günseven
Pınar Gürel
Pınar Köprülü
Rasim Özkanca
Reha-Yeşim Tandoğan
Rezan Anık
Savaş-Çiğdem Gelgel
Seden Deniz
Seren-Hülya-Selin Akman
Sertaç Darcan
Sevil Gürgan
Sevilay-Koray Helvacıoğlu
Sinem Aydın
Siret Uyanık
Şermin Aldemir, Baran Yazıcı
Tuğba Özbal
Turgut-Funda Bekişoğlu
Tülay Kaya
Tüzün Gelgel
Yasemin Ekinci, Alp Çambel
Zeynep Ergün
Davet

Kırmızı Halıda Ünlüler Geçidi

yazan:
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İstanbul’un en gözde restoranlarından Masa’nın, 2015 yılında Ankara Next Level’da açılan şubesi Masa Ankara, seçkin lezzetleri ile 2. Yılını kutladı.
İstanbul’dan çok sayıda davetlinin katılıdığı gecede Hazer Amani, Cüneyt Asan ve Adnan Şahin gibi ünlü isimler Masa Restoran’ı 2. yaş kutlamasında yalnız bırakmadı. DJ Khaikhan etnik müziklerden oluşan canlı performansı ile eğlenceyi arttırdığı geceye, dünyaca ünlü ödüllü şef Colin Claugue’un lezzetleri damga vurdu. Ankara’nın yeme-içme anlayışına yepyeni bir soluk kazandıran Masa, 2. yaşına özel, Rüya Restaurant Dubai’nin dünyaca ünlü ve ödüllü şefi Colin Clague’un geceye özel sunduğu lezzetleri, ünlü barmen Ali Ahmadi’nin leziz kokteylleri ve DJ Khaikhan ve ekibinin gerçekleştirdiği canlı müzik performansları eşliğinde konuklara unutulmaz bie gece yaşattı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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