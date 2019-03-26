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Kiğılı, ‘Sihirli’ Koleksiyonuyla Podyumda Ezber Bozdu

Abdullah Kiğılı
Abdullah Kiğılı, mustafa Taviloğlu
Abdullah-Hülya Avcı
Ahmet Çoban
Ali Sabancı
Nejdet-Emel Ayaydın
Davet

Kiğılı, ‘Sihirli’ Koleksiyonuyla Podyumda Ezber Bozdu

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Okuma süresi 1 dakika

Erkek giyiminin lider markalarından Kiğılı’nın dönüşümü podyuma taşındı. Moda, iş, sanat ve spor dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleşen defilede; ‘maneviyat’, ‘doğa’ ve ‘mistizm’ temalı ‘Light Magic’ koleksiyonunu sergileyen Kiğılı, moda severlerden tam not aldı.

Erkek hazır giyim sektörünün lider markalarından Kiğılı, Sonbahar/Kış 19-20 koleksiyonuyla adeta ezber bozdu. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında düzenlediği etkileyici defileyle ‘Light Magic’ isimli koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sunan Kiğılı, cesur ve alışılagelmişin dışındaki çizgileriyle katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ve Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem’in yanı sıra Türk perakende sektörünün önde gelen isimleri Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Taviloğlu, Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim, APS Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Osman Benzeş gibi isimlerin de katılımına sahne olan defile, moda severler tarafından da büyük ilgi gördü. 30 farklı modelin sahne aldığı; casual ile spor ürünlerin ağırlıklı olduğu koleksiyon, ‘mistizm’ temasını son trend dokunuşlar, zengin renk tonları, güçlü ve modern bir çizgi ile erkek giyiminde buluşturdu. Alışılmışın dışındaki konsept ve tasarımlarla dikkatleri üzerine çeken koleksiyon, Kiğılı Kreatif Direktörü Sait Çakıcı ve Marka Direktörü İlkay Keleş tarafından hazırlanırken; defilenin koreograflığını ise Uğurhan Akdeniz üstlendi.

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Yazar Hakkında: /

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