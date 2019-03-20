Kenzo’dan Gözlük Koleksiyonu

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Doğan Optik bünyesindeki Kenzo markasının 2019 İlkbahar/Yaz gözlük koleksiyon tanıtımı, Zorlu Center Fauchon Paris Cafe restoranda gerçekleşti.

Dünyanın en gözde moda markalarından Kenzo’nun gözlük koleksiyonu şık bir davetle Zorlu Center Fauchon Paris Cafe’de gerçekleşti. Doğan Optik distribütörlüğünde Türkiye’ye getirilen koleksiyonun yeni sezon tanıtım davetinin ev sahipliğini Doğan Optik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğantekin üstlendi. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının modaya önem veren isimlerinin katılım gösterdiği davette koleksiyon yoğun ilgi görürken konuklar gözlükleri yakından inceleme fırsatı buldu.