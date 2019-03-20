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Kenzo’dan Gözlük Koleksiyonu

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Davet

Kenzo’dan Gözlük Koleksiyonu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Doğan Optik bünyesindeki Kenzo markasının 2019 İlkbahar/Yaz gözlük koleksiyon tanıtımı, Zorlu Center Fauchon Paris Cafe restoranda gerçekleşti.

Dünyanın en gözde moda markalarından Kenzo’nun gözlük koleksiyonu şık bir davetle Zorlu Center Fauchon Paris Cafe’de gerçekleşti. Doğan Optik distribütörlüğünde Türkiye’ye getirilen koleksiyonun yeni sezon tanıtım davetinin ev sahipliğini Doğan Optik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğantekin üstlendi. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının modaya önem veren isimlerinin katılım gösterdiği davette koleksiyon yoğun ilgi görürken konuklar gözlükleri yakından inceleme fırsatı buldu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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