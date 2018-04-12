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Kendin Olmanın Güzelliğini Keşfet

Davet, Defile

Kendin Olmanın Güzelliğini Keşfet

yazan:
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Deniz Berdan ve kızı Begüm Berdan’ın 80 ve 90’lı yıllardan esinlenerek hazırladığı “Kendin Olmanın Güzelliğini Keşfetti” temalı 45 parçalık kreasyonun Mercedez-Benz Fashion Week kapsamında gerçekleşen bir defileyle tanıtıldı.

İnsanları, içlerinde sır gibi sakladıkları güçleri dışarı çıkarmaya davet eden kreasyon, moda severler tarafından tam not aldı. Kendini sevmek ve özelliklerinin farkına varıp onları gururla taşımak üzerine kurulu olan kreasyon, sokak kültürüne gönderme yapıyor. Üçgen kollar, rüzgarlık görünümlü elbiseler, geçmiş dönem eşofman kombinasyonları, saten elbiselerden oluşan kreasyon oldukça beğenildi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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