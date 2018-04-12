Kendin Olmanın Güzelliğini Keşfet
Deniz Berdan ve kızı Begüm Berdan’ın 80 ve 90’lı yıllardan esinlenerek hazırladığı “Kendin Olmanın Güzelliğini Keşfetti” temalı 45 parçalık kreasyonun Mercedez-Benz Fashion Week kapsamında gerçekleşen bir defileyle tanıtıldı.
İnsanları, içlerinde sır gibi sakladıkları güçleri dışarı çıkarmaya davet eden kreasyon, moda severler tarafından tam not aldı. Kendini sevmek ve özelliklerinin farkına varıp onları gururla taşımak üzerine kurulu olan kreasyon, sokak kültürüne gönderme yapıyor. Üçgen kollar, rüzgarlık görünümlü elbiseler, geçmiş dönem eşofman kombinasyonları, saten elbiselerden oluşan kreasyon oldukça beğenildi.
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