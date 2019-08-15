Kenan Doğulu Eğlence Dolu Bir Akşam Yaşattı
Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, Türk Pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu’yu Buddha-Bar Beach sahnesinde ağırladı. Bu sene de yoğun ilgiyle gerçekleşen konserde, Kenan Doğulu’nun yüksek enerjisi Caresse Bodrum’un göz alıcı kumsalında bir araya gelen müzik tutkunlarını coşturdu.
Uluslararası otel zinciri Marriott International’ın, The Luxury Collection bünyesinde yer alan Bodrum’daki ilk resort oteli Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, Bitez koyunun en özel noktasında efsanevi Buddha-Bar Beach sahnesinde Kenan Doğulu canlı performansı ile unutulmaz bir geceye imza attı.
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