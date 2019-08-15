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Kenan Doğulu Eğlence Dolu Bir Akşam Yaşattı

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Davet

Kenan Doğulu Eğlence Dolu Bir Akşam Yaşattı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, Türk Pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu’yu Buddha-Bar Beach sahnesinde ağırladı. Bu sene de yoğun ilgiyle gerçekleşen konserde, Kenan Doğulu’nun yüksek enerjisi Caresse Bodrum’un göz alıcı kumsalında bir araya gelen müzik tutkunlarını coşturdu.

Uluslararası otel zinciri Marriott International’ın, The Luxury Collection bünyesinde yer alan Bodrum’daki ilk resort oteli Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, Bitez koyunun en özel noktasında efsanevi Buddha-Bar Beach sahnesinde Kenan Doğulu canlı performansı ile unutulmaz bir geceye imza attı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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