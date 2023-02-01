Kayak Modası İstanbul’da
Knitss, yeni koleksiyonunu cemiyetin ünlü simalarının katılımıyla gerçekleşen bir lansmanda tanıttı.
Markanın kurucusu ve kreatif direktörü Duygu Boz ve Özlem Avcıoğlu ev sahipliğindeki lansmanda kayak kombinlerine şıklık katacak Après Ski koleksiyonu tanıtıldı. Swissotel The Bosphorus Chalet’teki etkinlikte; kayak sonrası konpset, mekân atmosferine yansırken koleksiyonda yer alan şık tasarımlarsa konuklardan tam not aldı. Davete, Après Ski tasarımları ile katılan konuklar, tarzlarıyla göz doldurdu.
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