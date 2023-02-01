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Kayak Modası İstanbul’da

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Davet, Etkinlik

Kayak Modası İstanbul’da

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Knitss, yeni koleksiyonunu cemiyetin ünlü simalarının katılımıyla gerçekleşen bir lansmanda tanıttı.

Markanın kurucusu ve kreatif direktörü Duygu Boz ve Özlem Avcıoğlu ev sahipliğindeki lansmanda kayak kombinlerine şıklık katacak Après Ski koleksiyonu tanıtıldı. Swissotel The Bosphorus Chalet’teki etkinlikte; kayak sonrası konpset, mekân atmosferine yansırken koleksiyonda yer alan şık tasarımlarsa konuklardan tam not aldı. Davete, Après Ski tasarımları ile katılan konuklar, tarzlarıyla göz doldurdu.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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