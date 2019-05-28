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Kapalıçarşı’nın Taşları

Fatoş Sarıgül
Atıl Kutoğlu
Ayşegül Toplusoy
Berk Tanrıverdi, Ceylan Atınç
Berrin Zorlu
Beyhan Bağış
Beyza Uyanoğlu
Burak-Yasemin Kaya
Dilek Türker
Elif-Gülseren Eren
Erkut-Funda Usta
Fatoş Altınbaş Sarıgül
Feryal Gülman
Gizem-Gökhan Ayaydın
Murat-Pınar Talay
Narin Akçelik
Neslişah-Altan Düzyatan
Revna Demirören
Sinem Ayan
Davet

Kapalıçarşı’nın Taşları

yazan:
20
Okuma süresi 1 dakika

Fatoş Altınbaş Sarıgül’ün yeni kitabı “Kapalıçarşı’nın Taşları” içinde sergi ve söyleşilerin de yer aldığı sanat ve tasarım oluşumuna evrildi.

Fatoş Altınbaş Sarıgül’ün, 500 yıllık Kapalıçarşı geleneğinin mücevherat ustalarına saygı duruşunda bulunan yeni kitabı “Kapalıçarşı’nın Taşları – The Stones of Grandbazaar” ile aynı adı taşıyan pop-up sanat ve tasarım mekanı “The Stones of Grandbazaar Arts & Design” Akaretler’deki yerinde özel bir davetle kapılarını açtı. Davete çok sayıda ünlü isim katıldı.

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Yazar Hakkında /

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