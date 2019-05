Okuma süresi 1 dakika

Fatoş Altınbaş Sarıgül’ün yeni kitabı “Kapalıçarşı’nın Taşları” içinde sergi ve söyleşilerin de yer aldığı sanat ve tasarım oluşumuna evrildi.

Fatoş Altınbaş Sarıgül’ün, 500 yıllık Kapalıçarşı geleneğinin mücevherat ustalarına saygı duruşunda bulunan yeni kitabı “Kapalıçarşı’nın Taşları – The Stones of Grandbazaar” ile aynı adı taşıyan pop-up sanat ve tasarım mekanı “The Stones of Grandbazaar Arts & Design” Akaretler’deki yerinde özel bir davetle kapılarını açtı. Davete çok sayıda ünlü isim katıldı.