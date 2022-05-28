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Kansersiz Yaşam Derneği, Davetlileriyle İftar Yemeğinde Buluştu

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Dida Kaymaz-Zeynep Yılmaz-Melis Özer
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Revna Demirören
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Elif İnci Aras
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Aslı Aktürk Pehlivanlar
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Gökçe Çil
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Öznur Yakın
Davet

Kansersiz Yaşam Derneği, Davetlileriyle İftar Yemeğinde Buluştu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Kansersiz Yaşam Derneği, üyeleri ve cemiyet hayatının hayırsever isimleriyle iftar yemeği davetinde bir araya geldi.

Derneğin, İstanbul’da düzenlediği iftar yemeği daveti cemiyet hayatının hayırsever isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. KAYD Başkanı Dida Kaymaz ve Genel Sekreteri Melis Özer’in ev sahipliğinde, derneğin sosyal komitesinin katkılarıyla düzenlenen gecede toplanan bağışlar, ekonomik ve manevi güçlüklerle mücadele eden kanser hastalarına ve ailelerine maddi destek sağlamak amacıyla kullanıldı.

 

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