Kai Beach’in Sezon Açılış Partisi Bodrum’a Damga Vurdu

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Uluslararası örnek projeleri ile tanınan ve uzun yıllardır yeme-içme, turizm, gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde yaptıkları yatırımlar ile Türkiye’ye değer katan RMA Group, Kai Beach’i bu yıl yine Mandarin Oriental Bodrum’da yeni lokasyonunda açarak, mimarisi, menüsü, ekip ve hizmet anlayışı ile iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Yenilenen konsepti ve eğlence anlayışı ile kapılarını açan Kai Beach, sezonun enerjisini açılış partisi ile kutladı. Kai Beach’in açılış daveti, Bodrum’a imzasını atarak çok renkli ve bol eğlenceli geçti.

Gündüz Şeyma Abdusselamoğlu’nun keman ve DJ Cosmos’un performansı ile başlayan etkinlikler Perküsyon ve Dans gösterileri sonrası Fulya’nın canlı müzik performansı ile devam etti.

Cezbedici konumu ve Rafet El Roman’ın enerjiyi yükselten performansı ile akşam gerçekleşen açılış partisine de moda, sanat ve cemiyet dünyasından Işıl-Rüştü Reçber, Burcu Şendir, Fatih Ürek, Zafer-Akın Kozanoğlu, Ziya-Esra Güvenkaya, Derya Ayaydın, Şule-Özalp Argüder, Songül-Tuncay Aşcı, Çağla-Efe Bezci, Ender-Benan Saraç, Heves Ekinci, Şebnem Işık-Erkin Ersoy, Melis-Simge Sütşurup, Murat-Asuman Ektiren ve Başak-Zafer Atabey gibi isimler katılarak büyük ilgi gösterdi. Kai Beach’te kesintisiz eğlence, iyi müzik ve lezzetli ikramlar ile unutulmaz bir açılış yaşandı.

Bodrum’un göz alıcı güzelliklerinin yanı sıra Mykonos’un eşsiz beach eğlence kültürünü yaşatan Kai Beach, Mandarin Oriental Bodrum’un içindeki en gözde lokasyonu ve ilgi çekiçi dekorasyonu ile de bu sezon göz önünde olmaya devam edecek.

Eğlence anlayışına sürpriz performansları ve projeleri ile yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Kai Beach, yaz boyunca yerelden evrensele uzanan sağlıklı ve lezzetli bir menü de sunarak misafirlerin vazgeçilmez adresi olacak.

Kai Beach, açılışı sonrasında tüm yaz sezonu boyunca akşamüstü Happy Hour ve gece gerçekleşen partilerinde Defne Samyeli, İskender Paydaş, Hande Subaşı, Alya, Çağlar Hepterlikçi, Derya Uluğ, Yol Project, Allen Hulsey, Cengiz Ateş gibi canlı müzik sanatçılarını, Doğuş Çabakçor ve Murat Tokuz gibi ünlü DJ’leri de ağırlayacak.