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Kai Beach’in Sezon Açılış Partisi Bodrum’a Damga Vurdu

Rafet El Roman
Rashad Mammadov-Günel Mammadova
Deniz Zengin, Özlem Yarar, Cihan Ersözlü
Başak-Zafer Atabey
Burcu Şendir
Çağla-Efe Bazci
Deniz Zengin, Fatih Ürek
Ecem-Cem Öztanık, Derya Ayaydın
Ender-Benan Saraç
Erdal-Benin Kesici
Gül Özcan
Heves Ekinci
Hira,Mensure Özbek
Işıl-Rüştü Reçber
Banu Birdal
Beril Çavuşoğlu
Melis-Simge Sütşurup
Mert Ünlü
Murat-Asuman Ektiren
Songül-Tuncay Aşçı
Şebnem Işık, Erkin Ersoy
Şule-Özalp Argüder
Zafer-Akın Kozanoğlu
Ziya-Esra Güvenkaya
Davet

Kai Beach’in Sezon Açılış Partisi Bodrum’a Damga Vurdu

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Uluslararası örnek projeleri ile tanınan ve uzun yıllardır yeme-içme, turizm, gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde yaptıkları yatırımlar ile Türkiye’ye değer katan RMA Group, Kai Beach’i bu yıl yine Mandarin Oriental Bodrum’da yeni lokasyonunda açarak, mimarisi, menüsü, ekip ve hizmet anlayışı ile iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Yenilenen konsepti ve eğlence anlayışı ile kapılarını açan Kai Beach, sezonun enerjisini açılış partisi ile kutladı. Kai Beach’in açılış daveti, Bodrum’a imzasını atarak çok renkli ve bol eğlenceli geçti.

Gündüz Şeyma Abdusselamoğlu’nun keman ve DJ Cosmos’un performansı ile başlayan etkinlikler Perküsyon ve Dans gösterileri sonrası Fulya’nın canlı müzik performansı ile devam etti.

Cezbedici konumu ve Rafet El Roman’ın enerjiyi yükselten performansı ile akşam gerçekleşen açılış partisine de moda, sanat ve cemiyet dünyasından Işıl-Rüştü Reçber, Burcu Şendir, Fatih Ürek, Zafer-Akın Kozanoğlu, Ziya-Esra Güvenkaya, Derya Ayaydın, Şule-Özalp Argüder, Songül-Tuncay Aşcı, Çağla-Efe Bezci, Ender-Benan Saraç, Heves Ekinci, Şebnem Işık-Erkin Ersoy, Melis-Simge Sütşurup, Murat-Asuman Ektiren ve Başak-Zafer Atabey gibi isimler katılarak büyük ilgi gösterdi. Kai Beach’te kesintisiz eğlence, iyi müzik ve lezzetli ikramlar ile unutulmaz bir açılış yaşandı.

Bodrum’un göz alıcı güzelliklerinin yanı sıra Mykonos’un eşsiz beach eğlence kültürünü yaşatan Kai Beach, Mandarin Oriental Bodrum’un içindeki en gözde lokasyonu ve ilgi çekiçi dekorasyonu ile de bu sezon göz önünde olmaya devam edecek.

Eğlence anlayışına sürpriz performansları ve projeleri ile yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Kai Beach, yaz boyunca yerelden evrensele uzanan sağlıklı ve lezzetli bir menü de sunarak misafirlerin vazgeçilmez adresi olacak.

Kai Beach, açılışı sonrasında tüm yaz sezonu boyunca akşamüstü  Happy Hour  ve gece gerçekleşen partilerinde Defne Samyeli, İskender Paydaş, Hande Subaşı, Alya, Çağlar Hepterlikçi, Derya Uluğ, Yol Project, Allen Hulsey, Cengiz Ateş gibi canlı müzik sanatçılarını, Doğuş Çabakçor ve Murat Tokuz gibi ünlü DJ’leri de ağırlayacak.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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