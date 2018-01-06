Kafkas’ın 65. Yılına Derin Mermerci İmzası

yazan: ugurterzi 1

Bir süre önce kendi gözünden moda, güzellik ve yaşama dair öneriler paylaştığı internet platformu derinmermerci.com’u kuran Derin Mermerci, köklü mücevher markası Kafkas’ın 65. yıl dönümü için 65 parçadan oluşan özel bir koleksiyon hazırladı.

Pırlanta tasmalar, onyx-zümrüt yüzükler, vintage görünümlü art-deco zincirler, abanoz ve değerli taşların bir arada kullanıldığı küpelerin yer aldığı koleksiyonun tanıtımı için Derin Mermerci’nin ev sahipliğinde bir davet gerçekleştirildi. Kafkas Zorlu Center’da yapılan davete aralarında Caroline Koç, Nevbahar Koç, Şule Zorlu, Arzu Atabarut, Burcu Hanif, Demet Hanif, Aslı Bayraktaroğlu, Ebru Mengenecioğlu, Beyza Uyanoğlu, Melih Turan, Feryal Gülman, Selin Çebi, Melis Gürsoy, Heves Ekinci, Dalia Garih ve Nilüfer Çiftçi’nin de bulunduğu birçok isim katıldı.