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Kafkas’ın 65. Yılına Derin Mermerci İmzası

Aslı Bayraktaroğlu
Aslı Ekşioğlu
Ayten Danışman
Bahar Ser
Beyza Uyanoğlu
Burcu Erçil
Burcu Hanif
Burcu Hattat, Pervin Ersoy
Caroline Koç
Dalia Gari
Demet Hanif
DERİN MERMERCİ, CAROLINE KOÇ
Feryal Gülman
Gülbin Simitçioğlu
Gülden Büyükuçak
Gülseren, Elif Eren
Heves Ekinci
İrem Yargıcı
Kamil, Gözde Agel
Merih Turan, Selin Çebi
Mert Aslan
Nevbahar Koç
Nilüfer Çiftçi, Melis Gürsoy
Özlem Avcıoğlu
Sibel Büyükuğur
SULE ZORLU, BURCU HANIF, DERIN MERMERCI, OZLEM AVCIOGLU
TOLGA KIRGIZ, DERIN MERMERCI, BILLUR TACIR
Tolga Sezgin
Zeynep Erol
Davet

Kafkas’ın 65. Yılına Derin Mermerci İmzası

yazan:
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Bir süre önce kendi gözünden moda, güzellik ve yaşama dair öneriler paylaştığı internet platformu derinmermerci.com’u  kuran Derin Mermerci, köklü mücevher markası Kafkas’ın 65. yıl dönümü için 65 parçadan oluşan özel bir koleksiyon hazırladı. 

Pırlanta tasmalar, onyx-zümrüt yüzükler, vintage görünümlü art-deco zincirler, abanoz ve değerli taşların bir arada kullanıldığı küpelerin yer aldığı koleksiyonun tanıtımı için Derin Mermerci’nin ev sahipliğinde bir davet gerçekleştirildi. Kafkas Zorlu Center’da yapılan davete aralarında Caroline Koç, Nevbahar Koç, Şule Zorlu, Arzu Atabarut, Burcu Hanif, Demet Hanif, Aslı Bayraktaroğlu, Ebru Mengenecioğlu, Beyza Uyanoğlu, Melih Turan, Feryal Gülman, Selin Çebi, Melis Gürsoy, Heves Ekinci, Dalia Garih ve Nilüfer Çiftçi’nin de bulunduğu birçok isim katıldı.

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