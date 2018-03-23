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Kadir Has Ödülleri Sahiplerini Buldu

Can Ahu Has
Can Ahu Has
Can Ahu Has
Davet, Ödül Töreni

Kadir Has Ödülleri Sahiplerini Buldu

yazan:
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Merhum işadamı Kadir Has’ın adını yaşatmak üzere her sene düzenlenen 14. Kadir Has Ödülleri, dün sahiplerini buldu. Kadir Has Üniversitesi’ndeki törende Prof. Dr. Şevket Pamuk ile Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü.

Kadir Has Üniversitesi tarafından, işadamı merhum Kadir Has’ın ismini yaşatmak amacıyla her yıl verilen Kadir Has Ödülleri, dün Kadir Has Cibali Kampusu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Kadir Has Ödülleri’nin bu yılki konusu “Osmanlı’yı Anlamak/Araştırmak: Sosyal ve Ekonomik Tarih Çalışmaları” olarak belirlendi. 14. Kadir Has “Üstün Başarı Ödülü”, Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi çalışmalarıyla Prof. Dr. Şevket Pamuk’a, “Gelecek Vaat Eden Bilim İnsanı Ödülü” ise Osmanlı tarih yazınına getirdiği çığır açıcı katkılar nedeniyle Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan’a verildi.

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