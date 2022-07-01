Kadın ve Melek Sergisi Sanatseverlerle

Okuma süresi 1 dakika

MAG PR Solutions, Gül Muratoğlu’nun “Gül’den Tuale Yansıyanlar Kadın ve Melek” adlı resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Kadın temasının ön plana çıktığı resimleri ile büyük beğeni toplayan Gül Muratoğlu, kişisel ikinci resim sergisi ile Türk Japon Vakfında sanatseverlerle buluştu. Ankara iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yanı sıra değerli yazarımız Hasan Çakmak ve siyasetin önemli isimlerinden Fethi Yaşar, Tufan Köse ve Engin Altay’ın da katıldığı açılış, keyifli anlara sahne oldu. Sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, kadın ve melek teması üzerinden birbirinden kıymetli eserlerini resim severlerle buluşturduğunu ifade eden Gül Muratoğlu şunları ekledi: “Sergimde yılların emeği olan altmış tane tablo bulunuyor. Ana temam ise kadın ve melek. Melekleri çok seviyorum ve anneleri meleklere benzetiyorum. Sergimin tarihinin Anneler Günü’ne yakın olmasına özen gösterdim. Sergime gelen herkese teşekkür ediyorum.”