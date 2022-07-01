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Kadın ve Melek Sergisi Sanatseverlerle

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Pınar Canalp
Davet

Kadın ve Melek Sergisi Sanatseverlerle

yazan:
20
Okuma süresi 1 dakika

MAG PR Solutions, Gül Muratoğlu’nun “Gül’den Tuale Yansıyanlar Kadın ve Melek” adlı resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Kadın temasının ön plana çıktığı resimleri ile büyük beğeni toplayan Gül Muratoğlu, kişisel ikinci resim sergisi ile Türk Japon Vakfında sanatseverlerle buluştu. Ankara iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yanı sıra değerli yazarımız Hasan Çakmak ve siyasetin önemli isimlerinden Fethi Yaşar, Tufan Köse ve Engin Altay’ın da katıldığı açılış, keyifli anlara sahne oldu. Sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, kadın ve melek teması üzerinden birbirinden kıymetli eserlerini resim severlerle buluşturduğunu ifade eden Gül Muratoğlu şunları ekledi: “Sergimde yılların emeği olan altmış tane tablo bulunuyor. Ana temam ise kadın ve melek. Melekleri çok seviyorum ve anneleri meleklere benzetiyorum. Sergimin tarihinin Anneler Günü’ne yakın olmasına özen gösterdim. Sergime gelen herkese teşekkür ediyorum.” 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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