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Join Us, İstanbul Moda Haftası’nda İlk Defilesini Gerçekleştirdi

Ebru Çankaya
Ahu Orakçıoğlu, Elif Balkuv
Başak Çağlar
Aslı Pehlivanlar
Aslıhan Abacı
Alya-Ayşegül Hotiç
Aylin Yılmaz, Serap Sarı
Berrin Ak
Bestemsu Özdemir
Buket Taşdelen, Levent Akso
Elif Eren
Elif İnci Aras, Arzu Kunt
Elif İnci Aras
Fatoş-Alara Mildon
Hande Sezer Pekcan
İpek-Nejdet Ayaydın
Elif-Ali Balkuv
Hakan Akkaya, Sitare Kalyoncu
Figen Kıral
Hakan Akkaya
İpek-Süleyman Toplusoy
Reyhan İpekel
Petek Ertüre
Levent Aksoy, Buket Taşdelen
Seda Eratlı, Merve Sevi
Reyhan İpekel, Maide Kurttepeli
Süleyman-İpek Toplusoy
Yelda Tiftik, Aslıhan Abacı, Figen Kıral
Yasemin Unat
Yasemin-Maide Kurttepeli
Davet

Join Us, İstanbul Moda Haftası’nda İlk Defilesini Gerçekleştirdi

yazan:
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Avrupa’nın en büyük iplik ve üretim tesisine sahip, 44 yıllık triko uzmanlığını son trendlerle birleştiren Join Us, 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu, Zorlu PSM’de gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, 11 Ekim Cuma günü gerçekleştirdiği bir defileyle tanıttı.

Davete katılanlar arasında cemiyet, moda ve iş dünyasından Ahu Orakçıoğlu, Alya – Ayşegül Hotiç, Aslı Peklivanlar, Aslıhan Abacı, Arzu Kunt, Aylin Yılmaz, Buket Taşdelen, Başak Çağlar, Buket Taşdelenler, Berrin Ak, Bestemsu Özdemir, Elif İnci Aras, Elif Eren, Elif Balkuv, Fatoş – Alara Mildon, Figen Kiral, Hakan Akkaya, Hande Sezer Pekcan, İpek – Nejdet Ayaydin, İpek – Süleyman Toplusoy, Petek Erture, Reyhan İpekel, Maide Kurttepeli, Sitare Kalyoncuoğlu, Seda Eratlı, Merve Sevi, Yasemin Kurttepeli, Yasemin Unat, Yelda Tiftik ve Yelda Güral vardı.

1975’ten bu yana Avrupa’nın önde gelen üretici firmaları arasında yer alan Join Us, triko üretiminde altyapısı, tasarım ve üretim gücü ile oldukça iddialı. Join Us, günümüz modasına uygun modeller üretirken, yenilikçi tarzıyla tercih edenlere kendilerini özel ve iyi hissettirebilecek ulaşılabilir lüks tasarımlar sunuyor.

Koleksiyon hazırlığında her ürün için farklı ilham kaynağı geliştiren Join Us, yeni koleksiyonu içinde renkli ve kendi tarzını ortaya koyan kadınlar için özgün desenleri geniş bir yelpazede sunuyor.

Kendilerine ait olan desenleri triko ile birleştiren kreasyonda dans eden uzun etekler ve kendinden emin pantolonlarla gündüz rahatlığına, zarafeti ile göz dolduran farklı örgü teknikleri ile hazırlanan parçalarıyla  gece şıklığına uzanan zamansız bir duyguya hitap ediyor.

Join Us kombinlerinde, geniş renk paleti ile koleksiyona dinamizm kazandırılıp, her özgür kadının kendine ait olanı seçmesi için sınırsız renk alternatifi sunuluyor. “Be Your Best”  (“Kendinin En İyisi Ol”) sloganıyla yola çıkan Join Us’ın, 2020  İlkbahar-Yaz koleksiyonu; rahat, her daim şık ve parti temalı olarak üç gruba ayrılıyor. Özellikle günlük parçalarda retro esintisi, baharat tonları ve çiçek desenleriyle desteklenirken, parti teması lurex’li örgüler, fırfırlar, püsküller ve ajurlar ile  dinamik bir yaz vadediyor.

Trikonun alışılagelmişin dışında da bir modası olduğunu ve bu modanın akışkanlığını korumayı ve çeşitlendirmeyi sağlayan Join Us, koleksiyonlarını genişleterek hem gece hem gündüz, hem gün içinde hem de plaj için kullanılabilen kombinlerin vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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