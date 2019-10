Join Us, İstanbul Moda Haftası’nda İlk Defilesini Gerçekleştirdi

Okuma süresi 2 dakika

Avrupa’nın en büyük iplik ve üretim tesisine sahip, 44 yıllık triko uzmanlığını son trendlerle birleştiren Join Us, 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu, Zorlu PSM’de gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, 11 Ekim Cuma günü gerçekleştirdiği bir defileyle tanıttı.

1975’ten bu yana Avrupa’nın önde gelen üretici firmaları arasında yer alan Join Us, triko üretiminde altyapısı, tasarım ve üretim gücü ile oldukça iddialı. Join Us, günümüz modasına uygun modeller üretirken, yenilikçi tarzıyla tercih edenlere kendilerini özel ve iyi hissettirebilecek ulaşılabilir lüks tasarımlar sunuyor.

Koleksiyon hazırlığında her ürün için farklı ilham kaynağı geliştiren Join Us, yeni koleksiyonu içinde renkli ve kendi tarzını ortaya koyan kadınlar için özgün desenleri geniş bir yelpazede sunuyor.

Kendilerine ait olan desenleri triko ile birleştiren kreasyonda dans eden uzun etekler ve kendinden emin pantolonlarla gündüz rahatlığına, zarafeti ile göz dolduran farklı örgü teknikleri ile hazırlanan parçalarıyla gece şıklığına uzanan zamansız bir duyguya hitap ediyor.

Join Us kombinlerinde, geniş renk paleti ile koleksiyona dinamizm kazandırılıp, her özgür kadının kendine ait olanı seçmesi için sınırsız renk alternatifi sunuluyor. “Be Your Best” (“Kendinin En İyisi Ol”) sloganıyla yola çıkan Join Us’ın, 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonu; rahat, her daim şık ve parti temalı olarak üç gruba ayrılıyor. Özellikle günlük parçalarda retro esintisi, baharat tonları ve çiçek desenleriyle desteklenirken, parti teması lurex’li örgüler, fırfırlar, püsküller ve ajurlar ile dinamik bir yaz vadediyor.

Trikonun alışılagelmişin dışında da bir modası olduğunu ve bu modanın akışkanlığını korumayı ve çeşitlendirmeyi sağlayan Join Us, koleksiyonlarını genişleterek hem gece hem gündüz, hem gün içinde hem de plaj için kullanılabilen kombinlerin vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.