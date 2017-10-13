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İyilik Dolu Alışverişe Ünlülerden Yoğun İlgi

Müge Yılmaz Tahtacı
Aylin Yılmaz
Ayşe Özyılmazel
Bianca Somer Türkmen
Burcu Esmersoy
Cansen Yeni
Çağla Gül, Özlem Süer, Müge Yılmaz Tahtacı, Esra Türker, Elvan Tığlıoğlu
Çiler Geçici
Cem Nadiran
Elvan Tığlıoğlu
Esra Türker
Gönül Madra
Hazer Amani
Melodi Elbirliler
Mert Vidinli
Pınar Altuğ
Rüya Büyüktetik
Sitare Kalyoncuoğlu
Davet

İyilik Dolu Alışverişe Ünlülerden Yoğun İlgi

yazan:
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Perakendenin Ortadoğu ve dünyadaki büyük oyuncularından Abu Issa Holding Türkiye’ye beraberinde getirdiği Aigner, Mosafer ve Cole Haan ile Kanyon’da gerçekleştirdiği Abu Issa Türkiye ile Kanyon’da TOG Garage Sale kapsamında hem Türkiye’ye gelişini kutladı, hem de Toplum Gönüllüsü gençler yararına içinde iyilik saklı bir alışveriş deneyimi yaşattı.

Abu Issa Türkiye ile Kanyon’da TOG Garage Sale etkinliğinde dünyaca ünlü Aigner, Mosafer, Cole Haan markaları Toplum Gönüllüsü gençler yararına oldukça cazip fiyatlarla satışa sunulurken, Rüya Büyüktetik, DJ Funky ‘C’, Özlem Avcıoğlu, Audiosoup, Civilking, Murat Bür, Özlem Süer gibi sahnede yer alan ünlüler de gelenlere unutulmaz anlar yaşattı!

 Burcu Esmersoy, Pınar Altuğ, Sitare Kalyoncuoğlu, Mert Vidinli, Aslı Şen, Aylin Yılmaz, Mert Aslan, Pelin Kaya, Özge Peker, Bianca Somer Türkmen, Elvan Tığlıoğlu, Gül Erçetingöz, Cansen Yeni, Sedef Çalarkan, Ayşe Özyılmazel gibi cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri Abu Issa Türkiye ile Kanyon’da TOG Garage Sale’de Toplum Gönüllüsü gençler yararına hem alışveriş yaptılar, hem de organizasyonda sahne alan Intema Yaşam, şef Efe Çakıroğlu, Rüya Büyüktetik, DJ Funky ‘C’, Özlem Avcıoğlu, Audiosoup, Civilking, Murat Bür ve Özlem Süer ile içine iyilik saklı şenliğin keyfini çıkardılar.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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