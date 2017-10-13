İyilik Dolu Alışverişe Ünlülerden Yoğun İlgi

yazan: MAG 3

Perakendenin Ortadoğu ve dünyadaki büyük oyuncularından Abu Issa Holding Türkiye’ye beraberinde getirdiği Aigner, Mosafer ve Cole Haan ile Kanyon’da gerçekleştirdiği Abu Issa Türkiye ile Kanyon’da TOG Garage Sale kapsamında hem Türkiye’ye gelişini kutladı, hem de Toplum Gönüllüsü gençler yararına içinde iyilik saklı bir alışveriş deneyimi yaşattı.

Abu Issa Türkiye ile Kanyon’da TOG Garage Sale etkinliğinde dünyaca ünlü Aigner, Mosafer, Cole Haan markaları Toplum Gönüllüsü gençler yararına oldukça cazip fiyatlarla satışa sunulurken, Rüya Büyüktetik, DJ Funky ‘C’, Özlem Avcıoğlu, Audiosoup, Civilking, Murat Bür, Özlem Süer gibi sahnede yer alan ünlüler de gelenlere unutulmaz anlar yaşattı!

Burcu Esmersoy, Pınar Altuğ, Sitare Kalyoncuoğlu, Mert Vidinli, Aslı Şen, Aylin Yılmaz, Mert Aslan, Pelin Kaya, Özge Peker, Bianca Somer Türkmen, Elvan Tığlıoğlu, Gül Erçetingöz, Cansen Yeni, Sedef Çalarkan, Ayşe Özyılmazel gibi cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri Abu Issa Türkiye ile Kanyon’da TOG Garage Sale’de Toplum Gönüllüsü gençler yararına hem alışveriş yaptılar, hem de organizasyonda sahne alan Intema Yaşam, şef Efe Çakıroğlu, Rüya Büyüktetik, DJ Funky ‘C’, Özlem Avcıoğlu, Audiosoup, Civilking, Murat Bür ve Özlem Süer ile içine iyilik saklı şenliğin keyfini çıkardılar.