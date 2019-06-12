İtalyan Tarzı Çok Şık Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yaptı

Okuma süresi 2 dakika

İtalya’nın İstanbul’daki Büyükelçilik ikameti olan Venedik Sarayı’nda, Milanolu mücevher markasının ikonik zanaatkarlığını kutlama niteliğindeki bir etkinlikte VIP davetlileri ağırladı. Altın dokunuşlar ve değerli taşların yoğun renkleri ile aydınlanan bir yaz akşamı düzenlenen etkinliğe Pomellato CEO’su Sabina Belli ve ROTAP Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bal ev sahipliği yaptı.

Davet, moda, sanat, cemiyet ve iş dünyasından, Maya Portakal Bitargil, Selma Ergeç, Burcu Esmersoy, Tuba Ünsal, Dila Tarkan, Sibel Kerimoğlu, Beste – Mustafa Yurttaş, Jülide – Mehmet Ali Berkman, Gilman – Mesut Karadeniz, Arzu Kunt, Merve Kardaş Mısırlı, Hakan – Ayşegül Kodal, Filiz Bulutçu gibi isimleri bir araya getirdi.

Davetin ev sahiplerinden, Pomellato CEO’su Sabina Belli, etkinlikle ilgili şu yorumda bulundu: “Zengin tarihi ve mimari yapılarıyla öne çıkan bu harika şehirde bulunmak bizim için büyük bir onur. Asya ile Avrupa’nın buluşma noktası olan İstanbul, gerçek bir dünya harikası, biz de Pomellato’nun hazinelerini bu güzel şehre getirmekten gurur duyuyoruz.”

Pomellato’nun konukları, Venedik Sarayı’nın büyüleyen eşsiz ortamında bir araya geldi. Zarif Venedik Sarayı, büyülü bir İstanbul akşamında etkinlik için muhteşem bir mekan oluşturdu.

Konuklar etkinlik mekanına vardıklarında değerli altın tonlarla yaratılan bir dekorda sergilenen Pomellato mücevherleri ile karşılaştı. Alya’nıncanlı performansı ile renk kattığı gecede konuklara altın dokunuşlu İtalyan lezzetleri ikram edildi.

Pomellato’nun kendine özgü estetiğiyle mükemmel uyum sağlayan zarif yiyecek sunumları, canlı renkleri ve lezzetleri ile büyük beğeni topladı. Canlı DJ performansı da İtalyan gecesinin atmosferine enerji kattı. Farklı disiplinlerden ve yaş gruplarından ilham veren gerçek kadınların rol aldığı #PomellatoForWomen kampanyasından görseller de ortamı renklendirdi. Liderlik temasını öne çıkaran #PomellatoForWomen kampanyası, Pomellato’un değerlerini mükemmel temsil eden figürler r aracılığıyla kadınların güçlendirilmesi mesajını yayıyor.