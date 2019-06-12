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İtalyan Tarzı Çok Şık Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yaptı

Sabina Belli, Mehmet Ali Bal
Ali Esad Göksel, Gül Delemen
Ali-Ezgi Serim
Arzu Kunt
Aslı Pamir, Murat Pilevneli
Aslıhan-Ömer Abacı
Ayşegül Kodal
Banuhan Akçal, Nesligül Aksoy, Zeynep Germen
Benin Kesici, Ebru Erberdi
Beyhan-Egemen Bağış
Burcu Esmersoy
Canan-Nazlı Bolak
Demet Erciyes
Dinana Ahadpour, Naila Mamedova
Dila Tarkan
Duygu Özaslan
Ebru-Ahmet Karaçam
Elif İnci Aras
Elif İnci Aras
Evrim Kırmızıtaş Başaran, Ömer Faruk Başaran
Filiz Bulutçu
Gilman-Mesut Karadeniz
Gönül Eken, Mina Argun, Heba Al Matrook
Güneri Civaoğlu
Hakan-Ayşegül Kodal
Hande Can
Julide-Mehmet Ali Berkman
Kerem-Gülay Oral
Kerim Kuyumcuyan
Laura Margarita
Marco-Özlem Temponi
Maya Portakal Bitargil
Mehmet Ali Bal, Mustafa Bal
Mert Ünlü
Merve Kardaş Mısırlı
Muhammed-Heba Al Matrook
Mustafa Beste Yurttaş
Nastassia Jacober
Onur Kıral
Özlem Hazinedar, Beste Yurttaş
Özlem Yarar
Petek Ertüre
Selma Ergeç
Serap Sarı
Serdal Oal, Onur Kıral, Alara Midon
Serpil Arıkan Sarıkatipoğlu
Sibel Kerimoğlu
Sibel Yeşilova
Şule Argüder
Tuba Ünsal
Tuğçe Dural, Volkan Karataş
Tuğçe Peksayar
Veronique Beraud, Beyhan-Egemen Bağış
Davet

İtalyan Tarzı Çok Şık Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yaptı

yazan:
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Okuma süresi 2 dakika

İtalya’nın İstanbul’daki Büyükelçilik ikameti olan Venedik Sarayı’nda, Milanolu mücevher markasının ikonik zanaatkarlığını kutlama niteliğindeki bir etkinlikte VIP davetlileri ağırladı. Altın dokunuşlar ve değerli taşların yoğun renkleri ile aydınlanan bir yaz akşamı düzenlenen etkinliğe Pomellato CEO’su Sabina Belli ve ROTAP Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bal ev sahipliği yaptı.

Davet, moda, sanat, cemiyet ve iş dünyasından, Maya Portakal Bitargil, Selma Ergeç, Burcu Esmersoy, Tuba Ünsal, Dila Tarkan, Sibel Kerimoğlu, Beste – Mustafa Yurttaş, Jülide – Mehmet Ali Berkman, Gilman – Mesut Karadeniz, Arzu Kunt, Merve Kardaş Mısırlı, Hakan – Ayşegül Kodal, Filiz Bulutçu gibi isimleri bir araya getirdi.

Davetin ev sahiplerinden, Pomellato CEO’su Sabina Belli, etkinlikle ilgili şu yorumda bulundu: “Zengin tarihi ve mimari yapılarıyla öne çıkan bu harika şehirde bulunmak bizim için büyük bir onur. Asya ile Avrupa’nın buluşma noktası olan İstanbul, gerçek bir dünya harikası, biz de Pomellato’nun hazinelerini bu güzel şehre getirmekten gurur duyuyoruz.”

Pomellato’nun konukları, Venedik Sarayı’nın büyüleyen eşsiz ortamında bir araya geldi. Zarif Venedik Sarayı, büyülü bir İstanbul akşamında etkinlik için muhteşem bir mekan oluşturdu.

Konuklar etkinlik mekanına vardıklarında değerli altın tonlarla yaratılan bir dekorda sergilenen Pomellato mücevherleri ile karşılaştı. Alya’nıncanlı performansı ile renk kattığı gecede konuklara altın dokunuşlu İtalyan lezzetleri ikram edildi.

Pomellato’nun kendine özgü estetiğiyle mükemmel uyum sağlayan zarif yiyecek sunumları, canlı renkleri ve lezzetleri ile büyük beğeni topladı. Canlı DJ performansı da İtalyan gecesinin atmosferine enerji kattı. Farklı disiplinlerden ve yaş gruplarından ilham veren gerçek kadınların rol aldığı #PomellatoForWomen kampanyasından görseller de ortamı renklendirdi. Liderlik temasını öne çıkaran #PomellatoForWomen kampanyası, Pomellato’un değerlerini mükemmel temsil eden figürler r aracılığıyla kadınların güçlendirilmesi mesajını yayıyor.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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