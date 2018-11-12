İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü Kutlandı
İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ankara’da resepsiyon düzenlendi.
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo ve Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Albay Attilio Gattia’nın ev sahipliğinde elçilikte düzenlenen resepsiyona, başkentteki misyon şefleri, askeri ateşeler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer ve sanatçılar katıldı.
İki ülkenin ulusal marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Gattia, bir asır önce milyonlarca gencin İtalya’nın toprak bütünlüğünü sağlama çabası uğruna savaş alanlarında canlarını feda ettiğini, milyonlarca İtalyan’ın bir ulus haline geldiğini söyledi.
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