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İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü Kutlandı

Nicola Ferrucci, Carolina-Atillio Gattia
Ali-Seda Bakan Erel
Beril Çavuşoğlu
Betül-Arkal Alpakan
Emrah-Mine Erkalp
Fulya Sağlık
Mario Garibaldi, Stefania-Luigi Mattiolo
Şükran-Kıvanç Erdirik
Yalçın Eligüzeloğlu
Davet

İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü Kutlandı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ankara’da resepsiyon düzenlendi.

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo ve Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Albay Attilio Gattia’nın ev sahipliğinde elçilikte düzenlenen resepsiyona, başkentteki misyon şefleri, askeri ateşeler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer ve sanatçılar katıldı.

İki ülkenin ulusal marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Gattia, bir asır önce milyonlarca gencin İtalya’nın toprak bütünlüğünü sağlama çabası uğruna savaş alanlarında canlarını feda ettiğini, milyonlarca İtalyan’ın bir ulus haline geldiğini söyledi.

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