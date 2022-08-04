İtalya Millî Günü Resepsiyonu

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İtalya Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara İtalyan Büyükelçiliğinde bir resepsiyon düzenlendi. MAG PR Solutions’ın da sponsorlar arasında yer aldığı davete bini aşkın diplomat ve siyasi katıldı.

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve eşi Loriana Marrapodi ev sahipliğinde, İtalya Cumhuriyeti’nin 76. yıldönümü sebebiyle bir resepsiyon düzenlendi. Büyükelçilik rezidansının bahçesinde gerçekleşen davete Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda diplomat, büyükelçi, bakanlık çalışanı, özel sektör üst düzey temsilcisi ve sanat ile spor çevresinden isim katıldı. Davete onur konuğu olarak katılan Kasapoğlu ve Büyükelçi Marrapodi’nin konuşmalarının ardından iki ülkenin de millî marşı okundu. İkramlar ve müzik eşliğinde devam eden etkinlikte konuklar, iki yılın ardından ilk kez kutlanan millî günün heyecanını yaşadı.