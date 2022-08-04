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İtalya Millî Günü Resepsiyonu

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Davet

İtalya Millî Günü Resepsiyonu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

İtalya Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara İtalyan Büyükelçiliğinde bir resepsiyon düzenlendi. MAG PR Solutions’ın da sponsorlar arasında yer aldığı davete bini aşkın diplomat ve siyasi katıldı.

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve eşi Loriana Marrapodi ev sahipliğinde, İtalya Cumhuriyeti’nin 76. yıldönümü sebebiyle bir resepsiyon düzenlendi. Büyükelçilik rezidansının bahçesinde gerçekleşen davete Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda diplomat, büyükelçi, bakanlık çalışanı, özel sektör üst düzey temsilcisi ve sanat ile spor çevresinden isim katıldı. Davete onur konuğu olarak katılan Kasapoğlu ve Büyükelçi Marrapodi’nin konuşmalarının ardından iki ülkenin de millî marşı okundu. İkramlar ve müzik eşliğinde devam eden etkinlikte konuklar, iki yılın ardından ilk kez kutlanan millî günün heyecanını yaşadı. 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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