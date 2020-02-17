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İsviçre Baş Konsolosu Mr. Julien Thöni’nin himayesinde İsviçre Yatırım ve İhracat Ofisi ve York Yurt Dışı Eğitim’in işbirliği ile düzenlenen İsviçre’de Yatırım ve Eğitim davetine iş ve cemiyet dünyasından bir çok isim katıldı.

İsviçre’nin İhracat ve Yatırım Ofisi Direktörü Mehmet Yıldırımlı, ihracat, vergilendirme ve değişen ticari eğilimler hakkında konuklara bilgilendirmelerde bulundu. İsviçre’nin güçlü üniversitelerinden mezun olan öğrenciler sayesinde, İsviçre’nin teknoloji yatırımlarında ve Start-uplarda daha profesyonel ve güvenilir bir merkez olduklarını belirten Mehmet Yıldırımlı, İsviçre’de kurulan şirketlerin ve yapılan yatırımların değer olarak çok sürdürülebilir olduğunun altını çizdi.

İsviçre’nin önde gelen ve Dünya’nın en iyi okulu olarak ödüllendirilmiş, Institut Auf Dem Rosenberg, College Du Leman ve Brillamont Uluslararası Yatılı okulları davetlililere okullarını tanıtırken, York Yurt Dışı Eğitim kurucusu Burçin Önal, yaptığı konuşmada, İsviçre okullarının uluslararası platformda 1 numara olmalarının sebebini, teknoloji ve sanatı birleştiren, bununla birlikte iddalı eğitim sistemlerini, 80 farklı ülkeden bir arda bulunan öğrencilerin sevebileceği şekilde projelendiren okullar olmasının en büyük sebep olduğunu açıkladı.

Dünya’nın önde gelen okullarını tek tek gezip değerlendirmeler sonucu portföylerine aldıklarını belirten Burçin Önal, her çocuk için en iyi okul aynı değildir ve bunun bilinci ile 3 yaştan itibaren yaz okulları ile başlayan yurtdışı eğitim serüvenini, İsviçre yatılı okullarında devam ettirebilmenin büyük ayrıcalık olduğunu önemle vurguladı.

Davetliler arasında bulunan Demet Sabancı Çetindoğan, İsviçre okul temsilcileri ile bir araya gelip, erken yaşlarda Demokrosi Eğitimi üzerine yazdığı projenin, bu okullarda da okutulması için temaslarda bulundu.

İsviçre’de Alman kantonunda ve Alman ekolü ile St Gallen’de eğitim veren Institute auf dem Rosenberg ortaokuldan itibaren yatılı eğitim vermekte olup IB, Amerikan Diploma, ve İngiliz A Level gibi bir çok mezuniyet seçeneği sunan bu seçkin okulun yıllığı 130.000 Frank.

Fransız Kantonunda bulunan ve Fransız ekolünü eğitim sisteminde bulduran Cenevre’deki College Du Leman 4 yaştan itibaren yaz okuluna gündüzlü eğitim olarak kabul ederken, orta öğretim ve lise’de yatılı olup; İsviçre Matura, Fransız Bakalorya, Amerikan Diploma gibi mezuniyet seçenekleri sunmakta. Okulun yıllık ücreti 80.000 ile 92.000 Frank arasında değişmekte.

Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek olan Swiss Days’de tekrar İsviçre’nin en önemli markalarını Türkiye’ye getireceklerini belirten Mehmet Yıldırımlı, İsviçre Yatılı okullarının kendileri için çok önemli markalar olduğuna da değindi ve eğitimin de çok önemli bir yatırım olduğunun altını çizdi.