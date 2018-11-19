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İsviçre Büyükelçiliği’nde Eğitim Semineri

Beril Çavuşoğlu
Çağlar Akrapınar, Burçin Önal
Çınar Altun
Dilara Naz Gülüm, Cristina Burgi Dellsperger, Selim Sarıibrahimoğlu
Dominique Paravicini
Hale Baran, Tamara Yahfoufi, Carolina Tankal
Naz Öztürk
Önder-Aylin Yaman
Petek Sandra Kania
Seda Yekeler
Steven-Doris Ott
Davet

İsviçre Büyükelçiliği’nde Eğitim Semineri

yazan:
4
Okuma süresi 1 dakika

İsviçre Büyükelçiliği’nde, İsviçre Büyükelçisi Dominique Paravicini ve Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Ateşe Doktor Christina Bürgi Dellsperger’in ev sahipliğinde İsviçre’de eğitim konulu sunum düzenlendi. Dünyanın ve aynı zamanda İsviçre’nin en prestijli yatılı okullarından Leysin Amerikan’ın sahipleri Steven Ott ve Doris Ott’un danışmanlığında gerçekleşen sunum büyük ilgi gördü.

Ankara’nın önemli ailelerinin davet edildiği gecede davetliler York Yurt Dışı Eğitim’in kurucusu Burçin Önal ve ortağı Çağlar Karapınar tarafından bir araya getirildi. Ankara’daki davete katılan aileler sordukları sorularla ve Çınar Altun’un veli olarak aktardığı deneyimlerle ev sahipleri ve organizatörlerden tam not aldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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