İsviçre Büyükelçiliği’nde Eğitim Semineri

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İsviçre Büyükelçiliği’nde, İsviçre Büyükelçisi Dominique Paravicini ve Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Ateşe Doktor Christina Bürgi Dellsperger’in ev sahipliğinde İsviçre’de eğitim konulu sunum düzenlendi. Dünyanın ve aynı zamanda İsviçre’nin en prestijli yatılı okullarından Leysin Amerikan’ın sahipleri Steven Ott ve Doris Ott’un danışmanlığında gerçekleşen sunum büyük ilgi gördü.

Ankara’nın önemli ailelerinin davet edildiği gecede davetliler York Yurt Dışı Eğitim’in kurucusu Burçin Önal ve ortağı Çağlar Karapınar tarafından bir araya getirildi. Ankara’daki davete katılan aileler sordukları sorularla ve Çınar Altun’un veli olarak aktardığı deneyimlerle ev sahipleri ve organizatörlerden tam not aldı.