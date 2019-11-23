İstanbul’da Unutulmaz Thanksgiving Kutlaması
Swissôtel The Bosphorus, İstanbul ikonik süiti 1453 Loft Suite , benzersiz bir Thanksgiving yemeğine ev sahipliği yaptı. Swissotel The Bosphorus, İstanbul Genel Müdürü Uğur Talayhan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte, lezzetler otelin baş aşçısı Ali Ronay’ın imzasını taşıyordu.
Kasım ayının klasiği haline gelen, aile ve dostların bir araya geldiği Thanksgiving yemeği için Swissôtel The Bosphorus, İstanbul, Sırmasa işbirliği ile muhteşem bir masa tasarladı. Sonbahar çiçekleri, sezonun renkleri ve balkabakları ile bezenmiş masada, görsellik dışında lezzet şöleni de yaşandı. Tarihi yarım adadan, boğaza muhteşem İstanbul şehir manzarasına sahip 1453 Loft Suite’te gerçekleşen yemek, özel karışımlar ile hazırlanmış kokteyl ile başladı. Başlangıçlarda fırınlanmış güz sebzeleri salatası, fırınlanmış balkabağı, ana yemekte Thanksgiving’in vazgeçilmezi fırında Hindi, tatlı patates püresi ve tatlılarda ise Balkabağı Swiss Roll misafirlerin favorisi oldu. Türkiye’nin farklı sektörlerinden önde gelen isimlerin katıldığı gece tıpkı klasik Thanksgiving yemeklerinde olduğu gibi bir aile-dost sıcaklığında geçti.
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