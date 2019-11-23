İstanbul’da Unutulmaz Thanksgiving Kutlaması

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Swissôtel The Bosphorus, İstanbul ikonik süiti 1453 Loft Suite , benzersiz bir Thanksgiving yemeğine ev sahipliği yaptı. Swissotel The Bosphorus, İstanbul Genel Müdürü Uğur Talayhan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte, lezzetler otelin baş aşçısı Ali Ronay’ın imzasını taşıyordu.