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İstanbul Modern İnşaatından Kadraja Yansıyanlar

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Oya, Bülent Eczacıbaşı
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Erkan Tabanca, Cem Kozlu (3)
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Suzan Sabancı, Haluk Dinçer
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Ünal Uzun, Cem Tanrıkılıcı
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Osman,Zeynep Çarmıklı
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Mehmet Ali Yalçındağ, Arzuhan Doğan Yalçındağ
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Maya Bitargil
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Pınar Eczacıbaşı, Elvan Ersoy
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Melkan Tabanlıoğlu
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Nükhet Eczacıbaşı, Filiz Serper Eczacıbaşı
Davet

İstanbul Modern İnşaatından Kadraja Yansıyanlar

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Bülent Eczacıbaşı’nın, İstanbul Modern’in yeni müze binasının inşaat sürecinden fotoğraflarının yer aldığı sergisi özel bir davetle açıldı.

Uzun yıllardır fotoğrafçılıkla uğraşan Bülent Eczacıbaşı, çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in yeni müze binasının inşaat sürecini fotoğrafladı. İş, cemiyet ve sanat hayatının ünlü isimlerinin katıldığı davette konuklar, “Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern’e Doğru” başlığıyla sergilenen fotoğrafları yakından inceleme fırsatı buldu.

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Yazar Hakkında /

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