İstanbul Modern İnşaatından Kadraja Yansıyanlar
Bülent Eczacıbaşı’nın, İstanbul Modern’in yeni müze binasının inşaat sürecinden fotoğraflarının yer aldığı sergisi özel bir davetle açıldı.
Uzun yıllardır fotoğrafçılıkla uğraşan Bülent Eczacıbaşı, çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in yeni müze binasının inşaat sürecini fotoğrafladı. İş, cemiyet ve sanat hayatının ünlü isimlerinin katıldığı davette konuklar, “Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern’e Doğru” başlığıyla sergilenen fotoğrafları yakından inceleme fırsatı buldu.
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