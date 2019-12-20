İskender Paydaş İle Golden Glam
TÜRK Eğitim Derneği gönüllü komitelerinden dayanışma komitesi, burslu öğrencilere destek olmak için düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. İskender Paydaş ve Zamansız Şarkılar Orkestrası’nın sahne aldığı Golden Glam Yeni Yıl Partisi, Türk Eğitim Derneği burs fonu yararına düzenlendi.
Türk Eğitim Derneği gönüllü komitelerinden dayanışma komitesinin, Ankara Sess Club’ta düzenlediği partide İskender Paydaş ve Zamansız Şarkıları Orkestrası sahne aldı. Partiye iş ve sosyal hayattan çok sayıda önemli konuk katılım gösterdi. Konuklar gece boyunca dans ederek eğlendi. Bağışlar, Türk Eğitim Derneği burs fonuna aktarılacak.
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