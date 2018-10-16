İş Ve Cemiyet Hayatı’nın Panora Turu

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Ankara İş ve Cemiyet hayatından birçok isim Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde vakit geçirdi.

Devlet Operası Genel Müdürü dünyaca ünlü sanatçımız Tenor Murat Karahan’ı alışveriş yapmak üzere geldiği Panora Alışveriş Merkezi’nde görüntüledik. Beymen mağazasından alışveriş yaptıktan sonra yorgunluk kahvesini Godiva’da yudumlayan Murat Bey, objektiflerimize gülümseyerek poz verdi. Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Tuğçe İnal, sabah kahvesi için Godiva’ya geldi. Kahveyle birlikte Godiva’nın leziz ürünlerini de tatmayı ihmal etmeyen Tuğçe Hanım toplantıya geçeceğini belirterek sabah kahvesinin ardından toplantısına yetişmek için yola çıktı.Başkent sosyal hayatının önde gelen isimlerinden Yeşim Tandoğan’ı da günün erken saatlerinde alışveriş için geldiği Panora’da görüntüledik. MaxMara’da alışveriş turu yapan Tandoğan, günün erken saatlerinde AVM’ye gelmeyi tercih ettiğini belirtti.