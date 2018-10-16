En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

İş Ve Cemiyet Hayatı’nın Panora Turu

Tuğçe İnal
Burak Işık
Ece-Serkan Güleç
Efe Bezci, Çağla Baykam
Emine Demirel Aksoy
Erhan Eren
Etkin-Damla Perçiner
Evren-Ebru Küçükbaşkan
Filiz-Dağhan Yılmaz
Gülce Aydın
Hakan-Derin-Mine Alp
Mehmet Osman Mısırdalı, Mehmet Necati Yüzer
İnanç Konukçu
Irakli Koplatazde
Kadriye Kerimoğlu
Uzay-Levent Gök
Meltem Aysoy
Merve Karaman
Murat Karahan
Neşe Aykut
Nilgün Karakimseliler
Nilsu Alizade
Özgür Savaş Özüdoğru
Pınar Canlap
Selin Açık
Sevgi-Naz Soluk
Şebnem Şakar Şen
Tuğçe Bakkal Safi, Aslan Kemal Safi
Tüzün Gelgel
Yazgülü Buse Karakaş
Alışveriş, Davet

İş Ve Cemiyet Hayatı’nın Panora Turu

yazan:
20
Okuma süresi 1 dakika

Ankara İş ve Cemiyet hayatından birçok isim Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde vakit geçirdi.

Devlet Operası Genel Müdürü dünyaca ünlü sanatçımız Tenor Murat Karahan’ı alışveriş yapmak üzere geldiği Panora Alışveriş Merkezi’nde görüntüledik. Beymen mağazasından alışveriş yaptıktan sonra yorgunluk kahvesini Godiva’da yudumlayan Murat Bey, objektiflerimize gülümseyerek poz verdi. Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Tuğçe İnal, sabah kahvesi için Godiva’ya geldi. Kahveyle birlikte Godiva’nın leziz ürünlerini de tatmayı ihmal etmeyen Tuğçe Hanım toplantıya geçeceğini belirterek sabah kahvesinin ardından toplantısına yetişmek için yola çıktı.Başkent sosyal hayatının önde gelen isimlerinden Yeşim Tandoğan’ı da günün erken saatlerinde alışveriş için geldiği Panora’da görüntüledik. MaxMara’da alışveriş turu yapan Tandoğan, günün erken saatlerinde AVM’ye gelmeyi tercih ettiğini belirtti.

0
Etiketler:
, , , , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Video

Açılış, Davet

Alaçatı, Çeşme, Bodrum ve Adana’dan sonra 5. Şubesini Ankara Galleria AVM’de açan 40 Million Optik ATO Başkanı

Davet

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdamann, Almanya'nın Birliği Günü dolayısıyla Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği'nde resepsiyon verdi. Resepsiyona Ticaret Bakanı

%d blogcu bunu beğendi: