INFINITI Qs Inspıration Tanıtıldı

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INFINITI’nin elektrikli otomobil dünyası için geliştirdiği yepyeni spor sedan konsepti Qs Inspiration, Şangay Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Yükseltilmiş sürüş pozisyonu, yüksek performanslı elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile Qs Inspiration, spor sedan formatına yeni bir bakış açısı sunuyor. Japon sanatı ve modernist binaların prensiplerinden etkilenen yeni tasarım dili INFINITI’nin geleneğe meydan okuyan içgüdüsel arzusunu yansıtıyor.Elektrikli otomobiller için geliştirilen esnek araç mimarisi, geleneksel sedan oranlarının yeniden tanımlanmasına izin vermesinin yanı sıra ferah, rahatlatıcı bir iç mekan yaratılmasına olanak sağlıyor. INFINITI’nin elektrikli otomobil dünyası için geliştirdiği yepyeni spor sedan konsepti Qs Inspiration tanıtıldı. Qs Inspiration, yüksek performanslı, elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi(e-AWD) sayesinde spor sedanlara yeni bir bakış açısı sunuyor.

INFINITI’nin geleneğe meydan okuma arzusunu temsil eden Qs Inspiration, yeni bir INFINITI modelini ön plana çıkarıyor. Tanıtılan bu konsept markanın yakın gelecekte sunacağı tasarım çizgisine ve e-POWER güç ünitelerine dair de ipuçları veriyor. Konsept modelde kullanılan esnek mimari, yüksek performanslı elektrikli güç aktarma organlarına ev sahipliği yapıyor. INFINITI tasarımcıları yeni dış mekan oranlarını denemek, geniş bir iç mekan yaratmak için geleneksel üç kutudan oluşan sedan tasarımını yeniden yorumladı.

Japon DNA’sı üzerine hazırlanan Qs Inspiration, INFINITI’nin elektrikli otomobillerinde kullanacağı yeni tasarım dilini de gösteriyor. Sanattan ve modern mimariden esinlenen tasarım, Japon uzaysal ‘Ma’ kavramını benimsiyor.

Qs Inspiration’ın kabininde kullanılan tasarımda Japon tasarım anlayışının etkisi kendisini belli ediyor. Sürücü merkezli kokpitte dağınıklıktan uzak bir tasarım kullanılmış. Kokpitte kullanılan renkler, formlar ve malzemeler aracın performans potansiyelini görsel olarak ifade ediyor. Bağımsız koltuklar, kullanılan renk paleti ve cömert iç mekan sayesinde yolculara rahat bir ortam sunuluyor.