En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

INFINITI Qs Inspıration Tanıtıldı

Davet

INFINITI Qs Inspıration Tanıtıldı

yazan:
27
Okuma süresi 2 dakika

INFINITI’nin elektrikli otomobil dünyası için geliştirdiği yepyeni spor sedan konsepti Qs Inspiration, Şangay Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı.  Yükseltilmiş sürüş pozisyonu, yüksek performanslı elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile Qs Inspiration, spor sedan formatına yeni bir bakış açısı sunuyor. Japon sanatı ve modernist binaların prensiplerinden etkilenen yeni tasarım dili INFINITI’nin geleneğe meydan okuyan içgüdüsel arzusunu yansıtıyor.Elektrikli otomobiller için geliştirilen esnek araç mimarisi, geleneksel sedan oranlarının yeniden tanımlanmasına izin vermesinin yanı sıra ferah, rahatlatıcı bir iç mekan yaratılmasına olanak sağlıyor. INFINITI’nin elektrikli otomobil dünyası için geliştirdiği yepyeni spor sedan konsepti Qs Inspiration tanıtıldı. Qs Inspiration, yüksek performanslı, elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi(e-AWD) sayesinde spor sedanlara yeni bir bakış açısı sunuyor.

INFINITI’nin geleneğe meydan okuma arzusunu temsil eden Qs Inspiration, yeni bir INFINITI modelini ön plana çıkarıyor. Tanıtılan bu konsept markanın yakın gelecekte sunacağı tasarım çizgisine ve e-POWER güç ünitelerine  dair de ipuçları veriyor. Konsept modelde kullanılan esnek mimari, yüksek performanslı elektrikli güç aktarma organlarına ev sahipliği yapıyor. INFINITI tasarımcıları yeni dış mekan oranlarını denemek, geniş bir iç mekan yaratmak için geleneksel üç kutudan oluşan sedan tasarımını yeniden yorumladı.

Japon DNA’sı üzerine hazırlanan Qs Inspiration, INFINITI’nin elektrikli otomobillerinde kullanacağı yeni tasarım dilini de gösteriyor. Sanattan ve modern mimariden esinlenen tasarım, Japon uzaysal ‘Ma’ kavramını benimsiyor.

Qs Inspiration’ın kabininde kullanılan tasarımda Japon tasarım anlayışının etkisi kendisini belli ediyor. Sürücü merkezli kokpitte dağınıklıktan uzak bir tasarım kullanılmış. Kokpitte kullanılan renkler, formlar ve malzemeler aracın performans potansiyelini görsel olarak ifade ediyor. Bağımsız koltuklar, kullanılan renk paleti ve cömert iç mekan sayesinde yolculara rahat bir ortam sunuluyor.

0
Etiketler:
, ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Genel, Parti

Farklı tasarımlarla ürettiği arabalarıyla adından söz ettiren İnfiniti, Ankara ayağı için Sheraton Otel’de bir lansman partisi düzenledi.

%d blogcu bunu beğendi: