Indreams Sergisi Açıldı

Okuma süresi 1 dakika

Ekavart Galeri Sandra Çavdar ve Koray Ariş’in “InDreams” kolektif sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sandra Çavdar ve Koray Ariş’in yanı sıra, serginin küratörü Osman Çarmıklı ve arkadaşlarının da bulunduğu açılış gecesinde meraklı sanat severlerle bol bol sohbet eden sanatçılar bir yandan eserlerini anlatırken bir yandan da keyifli dakikalar geçirdiler. Gelen özel konuklar Bebek’in ünlü mekanı Lucca’nın hazırladığı lezzetli ikramları da tattılar. “InDreams” Sergisi Sandra Çavdar’ın ve Koray Ariş’in eserlerini bir araya getirerek mekan düzenlemesi, ışıklandırma ve betimleyici ses dokusu ile sanatın sihrini algılama noktasını sürdürebilir kalıcı bir düşe dönüştürdü.