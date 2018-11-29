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Indreams Sergisi Açıldı

Sandra vdar,Osman Çarmıklı, Koray Ariş
Ali Kibar, Osman Çarmıklı
Arzu Kaprol
Aslı Ekşioğlu
Ayla Cönger, Nurcan-Ece Artam
Ayşe-Bubi Hayon
Ayşegül Dinçkök
Banu Çarmıklı
Begüm Gazioğlu Ballı
Berrin Yoleri
Beste Yurttaş
Bettina Machler, Sinan Dereli
Celal-Şebnem Çapa
Güler Sabancı
Hakan Özer, Koray İris, İnci Aksoy, Osman Çarmıklı, Selin Koza, Kalosh Çavdar
Hakan Sabancı
İnci Aksoy
Leyla Alaton
Mine Kalpakçıoğlu
Mustafa Süzer
Müge Sırmabıyık
Nesrin Esirtgen
Oya Eczacıbaşı,Ümit Boyner
Rabia Güreli
Sinan-Sedat-Yasemin Aloğlu
Tilda-Erol Tezman
Yahşi-Rüya Baraz
Zeynep-Osman Çarmıklı, Selin Kozak
Davet, Sergi

Indreams Sergisi Açıldı

yazan:
36
Okuma süresi 1 dakika

Ekavart Galeri Sandra Çavdar ve Koray Ariş’in “InDreams” kolektif sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sandra Çavdar ve Koray Ariş’in yanı sıra, serginin küratörü Osman Çarmıklı ve arkadaşlarının da bulunduğu açılış gecesinde meraklı sanat severlerle bol bol sohbet eden sanatçılar bir yandan eserlerini anlatırken bir yandan da keyifli dakikalar geçirdiler. Gelen özel konuklar Bebek’in ünlü mekanı Lucca’nın hazırladığı lezzetli ikramları da tattılar. “InDreams” Sergisi Sandra Çavdar’ın ve Koray Ariş’in eserlerini bir araya getirerek mekan düzenlemesi, ışıklandırma ve betimleyici ses dokusu ile sanatın sihrini algılama noktasını sürdürebilir kalıcı bir düşe dönüştürdü.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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