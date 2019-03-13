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İnci Ertuğ’dan “Stratum” Sergisi

Sarp Ertuğ, Selin Ertuğ, Selçuk Ertuğ, Ece Kurdoğlu, İnci Ertuğ, Ecehan Kurdoğlu, Aslıhan Kurdoğlu, Korhan Kurdoğlu
;nc, Aksoy, İnci Ertuğ
Korhan-Ece Kurdoğlu
Berrin Yoleri
Ethem Sancak, Ece Kurdoğlu, Selçuk Ertuğ
Arzu Sabancı
Aslı Küseyrioğlu
Ayşegül Dinçkök
Ayşegül Toplusoy
Bahar-Ozan Şer
Banu Çarmıklı
Beste Yurttaş
Derya Karagülle, Irmak Köseoğlu
Didem-Erhan Kurdoğlu
Dila-Nilüfer Bulut
Dilek Türker, Ruken Mızraklı
Dilek-Ali Türker
Ebru Uygun
Ece-Korhan Kurdoğlu, İnci Ertuğ
Ecehan Kurdoğlu, Selin Ertuğ
Sema Güral Sürmeli
Siren Ertan Kayalar, Beyhan Bağış
Yelda Tiftik
Zeynep Üstünel
Davet

İnci Ertuğ’dan “Stratum” Sergisi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

EKAV (Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı), İnci Ertuğ’un yapıtlarının yer aldığı “Stratum” adlı sergisine Ekavart Gallery’de ev sahipliği yaptı.

İnci Ertuğ’un son dönem ürettiği, karışık teknik ve çeşitli materyalle hazırlanmış yapıtlarının yer aldığı STRATUM başlıklı 15. kişisel sergisi, Ekavart Gallery’de sanatseverlerle buluştu. Serginin açılış daveti ise EKAV Yönetim Kurulu Başkanı İnci Aksoy ve Sanatçı İnci Ertuğ’un ev sahipliğinde düzenlenen davetle gerçekleşti. Sergi açılışının gerçekleştiği geceye, iş, sanat, medya ve sosyal yaşam dünyasındanünlü isimler katıldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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