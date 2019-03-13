İnci Ertuğ’dan “Stratum” Sergisi

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EKAV (Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı), İnci Ertuğ’un yapıtlarının yer aldığı “Stratum” adlı sergisine Ekavart Gallery’de ev sahipliği yaptı.

İnci Ertuğ’un son dönem ürettiği, karışık teknik ve çeşitli materyalle hazırlanmış yapıtlarının yer aldığı STRATUM başlıklı 15. kişisel sergisi, Ekavart Gallery’de sanatseverlerle buluştu. Serginin açılış daveti ise EKAV Yönetim Kurulu Başkanı İnci Aksoy ve Sanatçı İnci Ertuğ’un ev sahipliğinde düzenlenen davetle gerçekleşti. Sergi açılışının gerçekleştiği geceye, iş, sanat, medya ve sosyal yaşam dünyasındanünlü isimler katıldı.