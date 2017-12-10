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İncek Loft BigChefs Açıldı

Öykü Serter
Açılış, Davet

İncek Loft BigChefs Açıldı

yazan:
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Ankara’da Akfen İnşaat tarafından hayata geçirilen ve yaşamın başladığı İncek Loft birbiri ardına yeni restoran ve yeme – içme markalarına ev sahipliği yapmaya başladı. Bu kapsamda Türkiye’nin ünlü restoran zinciri BigChefs, 48’nci şubesi İncek Loft alışveriş caddesinde hizmete açıldı.

İncek Loft’un içinde yer alan alışveriş caddesinde geleneksel lezzet mutfağı Anadolu Mantı, gastro – spor bar konsepti ile faaliyete başlayan Tickerdaze’in ardından şimdi de BigChefs kapılarını açtı. Verilen özel davetle resmi açılışı gerçekleştirilen İncek Loft BigChefs’te Başkent Ankara’nın iş ve cemiyet hayatının önde gelen yüzleri bir araya geldi. Gecenin ilerleyen saatlerine dek süren gecede Öykü Serter de DJ performansı ile açılışa katılan yaklaşık 250 kişiyi coşturdu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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