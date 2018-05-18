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İlkbahar Yaz Koleksiyonu Göz Kamaştırdı

Davet, Tanıtım

İlkbahar Yaz Koleksiyonu Göz Kamaştırdı

yazan:
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Stiliyle modaseverlere ilham kaynağı olan Yasemin Özilhan’ın  Ipekyol için hazırladığı Yasemin Özilhan for Ipekyol İlkbahar-Yaz 2018 Koleksiyonu’nun İstinye Park Ipekyol Mağazası’nda yapılan lansmanı büyük beğeni topladı.

Yasemin Özilhan ve Ipekyol tasarım ekibi tarafından hazırlanan koleksiyon, davete gelen modaseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. 26 Nisan itibariyle Ipekyol mağazalarında ve www.ipekyol.com.tr adresinde moda tutkunlarıyla buluşacak koleksiyonun gözde tasarımları arasında; tül üzerine geliştirilen işleme efektli elbise, tül üzerine puantiye ve pilise efektli tütü etek, tek omuzlu bluz, desenli kimono, dantel karışımlı elbise, payetli blazer, haki parka ve patchwork efektli geometrik elbise yer alıyor. Koleksiyondaki tişörtler, bel detayını vurgulayan parka ve triko bluzlar ile sportif bir şıklık sunan Yasemin Özilhan for Ipekyol İlkbahar-Yaz 2018 Koleksiyonu yazın vazgeçilmez parçalarını bir araya getiriyor.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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