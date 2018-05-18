İlkbahar Yaz Koleksiyonu Göz Kamaştırdı
Stiliyle modaseverlere ilham kaynağı olan Yasemin Özilhan’ın Ipekyol için hazırladığı Yasemin Özilhan for Ipekyol İlkbahar-Yaz 2018 Koleksiyonu’nun İstinye Park Ipekyol Mağazası’nda yapılan lansmanı büyük beğeni topladı.
Yasemin Özilhan ve Ipekyol tasarım ekibi tarafından hazırlanan koleksiyon, davete gelen modaseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. 26 Nisan itibariyle Ipekyol mağazalarında ve www.ipekyol.com.tr adresinde moda tutkunlarıyla buluşacak koleksiyonun gözde tasarımları arasında; tül üzerine geliştirilen işleme efektli elbise, tül üzerine puantiye ve pilise efektli tütü etek, tek omuzlu bluz, desenli kimono, dantel karışımlı elbise, payetli blazer, haki parka ve patchwork efektli geometrik elbise yer alıyor. Koleksiyondaki tişörtler, bel detayını vurgulayan parka ve triko bluzlar ile sportif bir şıklık sunan Yasemin Özilhan for Ipekyol İlkbahar-Yaz 2018 Koleksiyonu yazın vazgeçilmez parçalarını bir araya getiriyor.
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