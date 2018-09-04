İlk Parti Seçkin İsimleri Buluşturdu

yazan: MAG 13

Gayrimenkul sektöründe 50 yıla dayanan ödünsüz kalite anlayışı ve nitelikli yaşam alanlarıyla yaşam markası haline gelen Mesa’nın Bodrum’un en özel koylarından birinde hayata geçirdiği Mesa Bodrum Demirbükü, birbirinden ünlü isimlerin buluştuğu Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu iş birliği ile Best Men Production’ın ilk partisine ev sahipliği yaptı.

MESA tarafından yaklaşık 2 yıllık bir çalışma ile “en iyi”yi hayata geçirmek üzere tasarlanan Mesa Bodrum Demirbükü, Türkiye’nin en ünlü seyahat yazarı ve tur rehberi Saffet Emre Tonguç ve sanat tarihi yazarı Serda Büyükkoyuncu’nun yeni iş birliği olan Best Men Production’ın partisine ev sahipliği yaptı. Gerçekleşen parti, iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simalarını bir araya getirdi. Konuklar, Avantgarde’ın benzersiz lezzetleri ve ünlü DJ Ogün Saka’nın performansıyla keyifli bir gece yaşadı. Ayrıca Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu, instagram üzerinden kura ile belirlediği 8 şanslı takipçisini de Mesa Bodrum Demirbükü’nün muhteşem koyunda gerçekleşen bu seçkin partide ağırladı.