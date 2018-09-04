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İlk Parti Seçkin İsimleri Buluşturdu

Serda Büyükkoyuncu, Saffet Emre Tonguç
Serda Büyükkoyuncu, Leyla Alaton, Gamze Cizreli, Saffet Emre Tonguç
Serda Büyükkoyuncu, Mert Boysanoğlu, Yiğit Boysanoğlu, Neşe Boysanoğlu, Saffet Emre Tonguç
SErda Büyükkoyuncu, Ertuğrul ve Fatoş Hataylı, Başak Pelister, Saffet Emre Tonguç
Serda Büyükkoyuncu, Zuhal Şeker, Saffet Emre Tonguç, Berrin Şeker Civil
Serda Büyükkoyuncu, Mine-Sema Kalpakçıoğlu, Saffet Emre Tonguç
Serda Büyükkoyuncu, Meral Yazıcı, Saffet Emre Tonguç
Serda Büyükkoyuncu, Nejat Düriye- Arseven, Saffet Emre Tonguç
Tuğba Doğru, Lara Apa, Saffet Emre Tonguç, Suna Apa ,Serda Büyükkoyuncu
Esra Üstünkaya, Saffet Emre Tonguç, Şebnem Dinçgör, Serda Büyükkoyuncu
Davet

İlk Parti Seçkin İsimleri Buluşturdu

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Gayrimenkul sektöründe 50 yıla dayanan ödünsüz kalite anlayışı ve nitelikli yaşam alanlarıyla yaşam markası haline gelen Mesa’nın Bodrum’un en özel koylarından birinde hayata geçirdiği Mesa Bodrum Demirbükü, birbirinden ünlü isimlerin buluştuğu Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu iş birliği ile Best Men Production’ın ilk partisine ev sahipliği yaptı.

MESA tarafından yaklaşık 2 yıllık bir çalışma ile “en iyi”yi hayata geçirmek üzere tasarlanan Mesa Bodrum Demirbükü, Türkiye’nin en ünlü seyahat yazarı ve tur rehberi Saffet Emre Tonguç ve sanat tarihi yazarı Serda Büyükkoyuncu’nun yeni iş birliği olan Best Men Production’ın partisine ev sahipliği yaptı. Gerçekleşen parti, iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simalarını bir araya getirdi. Konuklar, Avantgarde’ın benzersiz lezzetleri ve ünlü DJ Ogün Saka’nın performansıyla keyifli bir gece yaşadı. Ayrıca Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu, instagram üzerinden kura ile belirlediği 8 şanslı takipçisini de Mesa Bodrum Demirbükü’nün muhteşem koyunda gerçekleşen bu seçkin partide ağırladı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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