İlk Kliniklerini Açtılar
Çocuk Diş Hekimi Burçak Çehreli ve Ortodonti Uzmanı Ömür Polat Özsoy ilk kliniklerinin açılışını şık bir davet ile gerçekleştirdi.
Çehreli ve Özsoy, sıradan diş tedavilerinin dışında klinikte, estetik ortodonti tedavileri, görünmeyen diş telleri, çocuk ve ergenlerin travmatik yaralanmaları ve erken çocukluk çağı çekimleri konusunda tedavileri de gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Kliniğin açılışını ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile birlikte kesilen kurdele ile yapan iki ortak katılan herkesle yakından ilgilenerek hepsine tek tek teşekkür etti.
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