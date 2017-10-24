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İlk Kliniklerini Açtılar

Ahu Esef
Alara Dinçer
Burçak Çehreli, Ömür Polat, Nurettin Özdebir
Burçak Çehreli, Ömür Polat
Emin Adanur, Alara Dinçer, Aytaç Dinçer, Sevim Dinçer Cengiz, Vural Cengiz
Şaziye-Mahmut Güler
Vural-Sevim Cengiz
Davet

İlk Kliniklerini Açtılar

yazan:
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Çocuk Diş Hekimi Burçak Çehreli ve Ortodonti Uzmanı Ömür Polat Özsoy ilk kliniklerinin açılışını şık bir davet ile gerçekleştirdi.

Çehreli ve Özsoy, sıradan diş tedavilerinin dışında klinikte, estetik ortodonti tedavileri, görünmeyen diş telleri, çocuk ve ergenlerin travmatik yaralanmaları ve erken çocukluk çağı çekimleri konusunda tedavileri de gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Kliniğin açılışını ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile birlikte kesilen kurdele ile yapan iki ortak katılan herkesle yakından ilgilenerek hepsine tek tek teşekkür etti.

 

 

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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