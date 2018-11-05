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İkinci Şube Ankara’nın Kalbinde Açıldı

Deniz Tapkın
Peyami Kalyoncu
Dilan Kılınç Çakan
Rezzan Anık Yağız
Burak Alkan,Yiğit Korkut
Banu Korkut
Baran Yazıcı
Etkin-Damla Perçiner
Ali Alphan Alpat
Nurdan Acar
Ruşa Acar
Nilsu Alizade
Merve Kalemci
Kutlu Tamay
Birtem Kutman
Olga Kalemci
Pınar Canalp
Aydan Özdoğan
Yasin-Tutku-Nefes Umaç
Gülten Bıçakçı
Lerzan Barutoğlu Mete
Nesrin Kılavuz
Ender Canan Adan
Züheyde Gökçek
Hülya Topçuoğlu Kural
Cenk-Buse Karakaş
Deniz Demiryürek,Murat Tarman
Davet

İkinci Şube Ankara’nın Kalbinde Açıldı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Özgür ve benzersiz süslemeleriyle objeleri yeniden yorumlayan, çiçekçilik dünyasına yeni bir soluk katan Çiçeği Burnunda; Çankaya Caddesi üzerinde ikinci şubesi ile çiçek severlere kapılarını açtı.

Çiçek kokularının eşlik ettiği büyülü açılışa, birçok sayıda davetli katıldı. Deniz Tapkın’ın işletme sahibi olduğu, Yiğit Korkut’un iç mimarisini tasarladığı Çiçeği Burnunda; çiçekçilik sektöründe yenilikçi anlayışı ile tasarım ve çiçeği birleştirerek, süsleme sanatına yeni bir bakış açısı getirdi. Bunun yanında yeni şubesinde Floral Cafe konsepti de barındıran ve özel günlerde naked cake, butik pasta, cupcake, tart gibi yiyeceklerin satışının yapıldığı mağazaya Ankaralılar oldukça ilgi gösterdi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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