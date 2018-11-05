İkinci Şube Ankara’nın Kalbinde Açıldı

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Özgür ve benzersiz süslemeleriyle objeleri yeniden yorumlayan, çiçekçilik dünyasına yeni bir soluk katan Çiçeği Burnunda; Çankaya Caddesi üzerinde ikinci şubesi ile çiçek severlere kapılarını açtı.

Çiçek kokularının eşlik ettiği büyülü açılışa, birçok sayıda davetli katıldı. Deniz Tapkın’ın işletme sahibi olduğu, Yiğit Korkut’un iç mimarisini tasarladığı Çiçeği Burnunda; çiçekçilik sektöründe yenilikçi anlayışı ile tasarım ve çiçeği birleştirerek, süsleme sanatına yeni bir bakış açısı getirdi. Bunun yanında yeni şubesinde Floral Cafe konsepti de barındıran ve özel günlerde naked cake, butik pasta, cupcake, tart gibi yiyeceklerin satışının yapıldığı mağazaya Ankaralılar oldukça ilgi gösterdi.