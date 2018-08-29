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İdil Fırat’tan Kına Gecesi

Mert Fırat, İdil Fırat
Mert Fırat, İdil Fırat
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Davet

İdil Fırat’tan Kına Gecesi

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Alaçatı’da oyuncu Mert Fırat’la evlenecek olan İdil Fırat, Türk örf ve âdetlerine uygun olarak kına gecesi yaptı. Kaftan giyip eline kına yakan Fırat’ı İş ve Cemiyet hayatından ünlü isimler de yalnız bırakmadı.

Tanınan isimlerden İdil Fırat, 8 Eylül’de Çeşme Alaçatı’da oyucu Mert Fırat ile yapacağı düğün öncesi Sait Halim Paşa Yalısı’nda kına gecesi düzenlendi. Aile bireyleri ve dostlarının katıldığı kına gecesinde hanımlar şıklıklarıyla yarıştı. Fırat’ın annesi Sibel Kerimoğlu’nun davetlileri karşıladığı geceye, yaklaşık 300 kişi katıldı. Gecede İdil Fırat ‘Tuvanam” imzalı elbisesini giyerken, salona girişi ise 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki ‘tefour’ ile oldu. Fırat, tüm güzel dilekleri ve tebrikleri kabul ettikten sonra sahneye çıkıp dans etti

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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