En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik video gala odul-toreni kapak-konusu decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

H&M’den Yeni İşbirliği

Pelin Atay Kuran
Buse Terim Bahçekapılı
Tülin Şahin
Pınar Altuğ Atacan
Nefise Karatay Day
Gamze Saraçoğlu
Özlem Güsar
Batya Kebudi
Jale Balcı
Davet

H&M’den Yeni İşbirliği

yazan:
9
Okuma süresi 1 dakika

Hazır giyim markası H&M’in dünyaca ünlü tasarımcılardan Johanna Ortiz ile kurduğu işbirliği, düzenlenen lansman ile tanıtıldı. Nişantaşı’ndaki Showroom’da gerçekleştirilen özel lansmana H&M Türkiye İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran ev sahipliği yaptı.

İş, sanat ve cemiyet hayatından birçok seçkin ismin katıldığı etkinlikte Showroom, Kolombiya’nın zengin tarihi ve Ortiz’in sofistike bohem tarzından ilhan alan koleksiyona uygun şekilde tropik bitkilerle, egzotik bir şekilde dekore edildi. Ortiz ile özdeşleştirilen egzotik renk paleti, tropik çiçekler ve romantik silüetlerden oluşan özel koleksiyon, konukların büyük beğenisini kazandı.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Demet Şener Küpeli, kendi markası Demet Şener İstanbul'un tanıtım davetini ünlü dostlarının katılımıyla Raffles Otel'de gerçekleştirdi. 25

Davet

Day2Day The Collagen Beauty'nin marka yüzü Azra Akın, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen davette hem dostlarını ağırladı hem de

Davet

Cemiyet hayatının sevilen ismi Burcu Keçeci Topuz, ilk kitabını çıkardı. Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi'nde gerçekleştirilen lansmanda

%d blogcu bunu beğendi: