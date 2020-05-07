H&M’den Yeni İşbirliği
Hazır giyim markası H&M’in dünyaca ünlü tasarımcılardan Johanna Ortiz ile kurduğu işbirliği, düzenlenen lansman ile tanıtıldı. Nişantaşı’ndaki Showroom’da gerçekleştirilen özel lansmana H&M Türkiye İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran ev sahipliği yaptı.
İş, sanat ve cemiyet hayatından birçok seçkin ismin katıldığı etkinlikte Showroom, Kolombiya’nın zengin tarihi ve Ortiz’in sofistike bohem tarzından ilhan alan koleksiyona uygun şekilde tropik bitkilerle, egzotik bir şekilde dekore edildi. Ortiz ile özdeşleştirilen egzotik renk paleti, tropik çiçekler ve romantik silüetlerden oluşan özel koleksiyon, konukların büyük beğenisini kazandı.
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